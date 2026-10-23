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У берегов Румынии затонуло судно, которое мог поразить дрон: есть погибший и пропавшие без вести

Катя ПомазанКатя Помазан
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У берегов Румынии затонуло судно, которое мог поразить дрон: есть погибший и пропавшие без вести
Судно Nava, шедшее под флагом Коморских Островов, получило серьезные повреждения и перевернулось. Источник: Digi24.

В Черном море у румынского города Констанца потерпело аварию и перевернулось коммерческое судно Khoryv под флагом Коморских Островов. На борту находились 13 членов экипажа, девять удалось спасти, один человек погиб, еще трое пропали без вести.

Инцидент произошел утром 23 октября примерно в 13 морских милях (24 км) к востоку от Констанцы, за пределами территориальных вод Румынии. Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.

Предварительно, судно могло попасть под удар беспилотника, после чего на его борту вспыхнул пожар.

Около 10:00 по местному времени Центр морской координации в Констанце получил сообщение о пожаре на борту коммерческого судна. Экипаж подал сигнал бедствия, после чего к месту происшествия направили спасательные суда.

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Судно получило значительные повреждения и перевернулось, возникла непосредственная угроза его затопления. Другое коммерческое судно, находившееся поблизости, помогло поднять из воды десять человек, однако один из спасенных уже был мертв.

Девять членов экипажа позже передали румынскому судну береговой охраны. Спасатели продолжают поиски трех пропавших без вести моряков.

На борту Khoryv находились десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. Национальность погибшего и пропавших без вести в приведенных сообщениях не уточняется.

К операции привлекли подразделения Министерства внутренних дел Румынии, береговую охрану и Агентство по спасению человеческих жизней на море (ARSVOM). Для медицинского обеспечения в порту Констанцы подготовили четыре автомобиля скорой помощи SMURD, мобильное реанимационное подразделение, специальный транспорт для пострадавших и мобильный медицинский пункт.

Новость дополняется…

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