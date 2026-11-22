У побережья Великобритании произошел весьма показательный инцидент: столкнулись два российских корабля. Это линкор "Неустрашимый", который охранял российские танкеры теневого флота, и судно-заправщик "Валентин Рыков" – последний должен был дозаправить первый. Но не дозаправил, потому что суда столкнулись, и когда на линкоре призвали публично казнить механика с "Валентина Рыкова", на заправщике решили убраться восвояси.

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Этот инцидент произошел за пределами территориальных вод Британии, утверждает The Telegraph. Однако ранее "Неустрашимый" находился в британских водах в течение нескольких месяцев, добавляет издание.

Блин, это настоящий кошмар

Это произошло еще в октябре. С 21 по 23 число "Неустрашимый" ожидал топливо от танкера-заправщика "Валентин Рыков" в открытом море. На тот момент топлива у линкора оставалось всего на два дня. А на море были "сложные погодные условия".

"Валентин Рыков" подошел к военному кораблю, но из-за сильного ветра и высоких волн судам было трудно держаться рядом друг с другом.

В какой-то момент суда слегка столкнулись и поцарапали борта.

"Блин, это настоящий кошмар, я действительно волнуюсь", – крикнул по рации один из членов экипажа линкора. Он еще кричал, что никто "не ожидал этого проклятого безумного ветра и течения".

"Нам нужно вывести его на вертолетную площадку и казнить там на глазах у всех", – спустя некоторое время предложил этот россиянин, говоря о механике с "Валентина Рыкова".

После этого на заправщике "отказались от попыток передать топливо" и направились к восточному побережью Шотландии.

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Лишь через несколько дней судам все же удалось провести дозаправку.

Инциденты с теневым флотом

В The Telegraph утверждают, что за попытками танкера "Валентин Рыков" дозаправить линкор "Неустрашимый" следил патрульный корабль Королевского флота Великобритании HMS Tyne.

Так или иначе, британские военные не уточняют, осуществили ли свое желание российские моряки с "Неустрашимого". Судя по намекам прессы Соединенного Королевства, их военные вообще не рассказывают об этом инциденте, потому что тогда пришлось бы объяснять, почему несмотря на собственные громкие заявления Великобритания лишь наблюдает за теневым флотом россиян и никак не пытается ему помешать.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, всего через несколько дней после этого инцидента неизвестные атаковали танкер российского теневого флота LOUISE 1. Но это произошло уже в Ормузском проливе – к судну с небольшого катера во время движения прикрепили магнитные мины. После взрывов в машинном отделении начался пожар, и танкер "вышел из строя".

Причем в июле того же года LOUISE 1 также атаковали. Это произошло в Черном море; судно атаковали украинские морские дроны.