У берегов Болгарии два торговых судна подверглись атаке дронов: одно затонуло, экипаж пропал – СМИ

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
Новости кулинарииМояШколаГДЗFoodOboz
Подписаться
Горячие темы
Сбор средств на генераторы для бойцов Третьей отдельной штурмовой бригадыПехотинцам из Третьей штурмовой бригады срочно нужна помощь: осталось собрать 42 тыс. грнПевец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Певец-предатель из Киева получил "звание" от оккупантов после 13 лет служения Кремлю и стал "заслуженным артистом ДНР"Удары по РоссииНе только НПЗ и военные объекты: на территории России есть уникальные цели, удары по которым могут стать кошмаром для агрессораСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоСыновья Джамалы дебютировали на большой сцене вместе с мамой и вдохнули новую жизнь в легендарную "Песню об учительнице". ВидеоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоПровокационное платье Тины Кароль за 157 000 грн поразило поклонников: как выглядит образ, который держался на веревках. ФотоИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриИскусственный интеллект ответил, будет ли нокаут в бою Джошуа – ФьюриВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеВ платье за 60 тыс. грн: Оля Фреймут показала фото с закрытого ужина для проукраинской "элиты" в ЛондонеОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиОккупанты готовят ключевые мосты к баллистическим ударам Украины: в "Атеш" раскрыли подробностиИллюстрация: двор жилого дома во время отключений электроэнергии в Украине в декабре 2025 годаЖителям Киева и ряда областей показали новые графики отключений: где не будет света 6 октября"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными"Есть разница": в Сеуле назвали извинения Украины за ситуацию с пленными из КНДР недостаточными

У берегов Болгарии два торговых судна подверглись атаке дронов: одно затонуло, экипаж пропал – СМИ

Ольга Ганюкова
Ольга Ганюкова
Time to read3 мин
icon 2,0 т.
У берегов Болгарии два торговых судна подверглись атаке дронов: одно затонуло, экипаж пропал – СМИ
Целями стали "ALFA WATAN" под флагом Того и "ABLE" под флагом Палау. Источник: standartnews.com

У берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной.

С второго судна эвакуировали 18 моряков, двое из них получили серьезные травмы. На фоне масштабной спасательной операции болгарские политические партии призвали к принятию срочных мер безопасности и координации с НАТО, пишет BGNES.

Что известно об атаке

Атака произошла около 3 часов ночи к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. По предварительным данным, целями стали ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау.

ALFA WATAN затонуло после серьезных повреждений корпуса, а на ABLE вспыхнул пожар, после чего экипаж покинул судно.

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
icon 1,7 т.
Польша поднимала авиацию из-за атаки РФ: тревогу по ошибке объявили на границе с Германией
icon 1,7 т.
Польша поднимала авиацию из-за атаки РФ: тревогу по ошибке объявили на границе с Германией
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 1,7 т.
Трамп предположил, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены во время войны с Ираном: его раскритиковали. Видео
icon 1,7 т.
Трамп предположил, что Лос-Анджелес и Сан-Диего могут быть уничтожены во время войны с Ираном: его раскритиковали. Видео
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
icon 759
Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото
icon 759
Размером с бегемота: в Британии мужчина вырастил тыкву весом более 1,2 тонны и установил рекорд. Фото

Болгарское судно "Dioscuria", находившееся неподалеку, подняло на борт 18 моряков с "ABLE". Двое из них получили серьезные травмы – ожоги и травму головы.

Судьба экипажа затонувшего судна неизвестна

Экипаж "Dioscuria" после взрыва направился к месту происшествия и обнаружил перевернутую лодку и спасательные жилеты, но людей найти не удалось.

Для поисковой операции были мобилизованы два вертолета с авиабазы "Крумово" и передислоцированы на авиабазу "Чайка". Также был задействован самолет Су-25 для воздушной разведки.

"Мы готовы предоставить дополнительные силы и ресурсы", – заявил министр обороны Димитар Стоянов.

В Болгарии требуют реакции

Премьер-министр Румен Радев назвал нападение "абсолютно неприемлемым" и "грубым нарушением международного права и морского права". Он также отметил, что атака "серьезно затрудняет судоходство в Черном море".

Коалиция ГЕРБ-СДС призвала созвать Консультативный совет по вопросам национальной безопасности. Представители партии также выступили за координацию действий с Румынией и НАТО.

"Демократическая Болгария" призвала президента Илиану Йотову созвать совет и инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Йотова пока не объявила, будет ли она созывать совет. Радев заявил, что это решение входит в полномочия главы государства.

Партия "Возрождение" высказала предположение, что атаку могла совершить Украина, а на одном из судов могло находиться оружие. Эти утверждения не были подтверждены официальными органами.

Атака влияет на безопасность судоходства

Капитан Димитар Димитров подчеркнул необходимость постоянного мониторинга дрейфующих судов и оценки рисков для людей, окружающей среды и инфраструктуры. По его словам, военные риски в Черном море уже влияют на стоимость страхования.

Пока остается неясным, кто стоит за атакой. Известно, что удары по гражданским судам были нанесены в исключительной экономической зоне Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину оперативной группой MCM Black Sea было обнаружено и обезврежено 161 морская мина. Причем подавляющее большинство – 133 из всех найденных – было обезврежено специалистами Украины.

Похожие темы
БолгарияБПЛАкорабли
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться