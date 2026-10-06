У берегов Болгарии два торговых судна подверглись атаке дронов: одно затонуло, экипаж пропал – СМИ

У берегов Болгарии дроны атаковали два торговых судна в исключительной экономической зоне страны. Одно судно получило серьезные повреждения корпуса и затонуло, а судьба его экипажа остается неизвестной.

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С второго судна эвакуировали 18 моряков, двое из них получили серьезные травмы. На фоне масштабной спасательной операции болгарские политические партии призвали к принятию срочных мер безопасности и координации с НАТО, пишет BGNES.

Что известно об атаке

Атака произошла около 3 часов ночи к востоку от мыса Святого Атанаса и города Бяла. По предварительным данным, целями стали ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау.

ALFA WATAN затонуло после серьезных повреждений корпуса, а на ABLE вспыхнул пожар, после чего экипаж покинул судно.

Болгарское судно "Dioscuria", находившееся неподалеку, подняло на борт 18 моряков с "ABLE". Двое из них получили серьезные травмы – ожоги и травму головы.

Судьба экипажа затонувшего судна неизвестна

Экипаж "Dioscuria" после взрыва направился к месту происшествия и обнаружил перевернутую лодку и спасательные жилеты, но людей найти не удалось.

Для поисковой операции были мобилизованы два вертолета с авиабазы "Крумово" и передислоцированы на авиабазу "Чайка". Также был задействован самолет Су-25 для воздушной разведки.

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"Мы готовы предоставить дополнительные силы и ресурсы", – заявил министр обороны Димитар Стоянов.

В Болгарии требуют реакции

Премьер-министр Румен Радев назвал нападение "абсолютно неприемлемым" и "грубым нарушением международного права и морского права". Он также отметил, что атака "серьезно затрудняет судоходство в Черном море".

Коалиция ГЕРБ-СДС призвала созвать Консультативный совет по вопросам национальной безопасности. Представители партии также выступили за координацию действий с Румынией и НАТО.

Главные истории дня

"Демократическая Болгария" призвала президента Илиану Йотову созвать совет и инициировать консультации в соответствии со статьей 4 Вашингтонского договора.

Йотова пока не объявила, будет ли она созывать совет. Радев заявил, что это решение входит в полномочия главы государства.

Партия "Возрождение" высказала предположение, что атаку могла совершить Украина, а на одном из судов могло находиться оружие. Эти утверждения не были подтверждены официальными органами.

Атака влияет на безопасность судоходства

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Капитан Димитар Димитров подчеркнул необходимость постоянного мониторинга дрейфующих судов и оценки рисков для людей, окружающей среды и инфраструктуры. По его словам, военные риски в Черном море уже влияют на стоимость страхования.

Пока остается неясным, кто стоит за атакой. Известно, что удары по гражданским судам были нанесены в исключительной экономической зоне Болгарии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Черном море с начала полномасштабного вторжения России в Украину оперативной группой MCM Black Sea было обнаружено и обезврежено 161 морская мина. Причем подавляющее большинство – 133 из всех найденных – было обезврежено специалистами Украины.