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У берегов Болгарии дроны атаковали контейнеровоз: что известно о последствиях

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read3 мин
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У берегов Болгарии дроны атаковали контейнеровоз: что известно о последствиях
Контейнеровоз CONTSHIP JET. Источник: Simonwp/ ShipSpotting

В Черном море у побережья Болгарии три морских дрона атаковали контейнеровоз CONTSHIP JET, следовавший под флагом Либерии из израильской Хайфы в румынскую Констанцу. В результате атаки экипаж покинул судно, и все 18 моряков были спасены болгарскими военными. На корпусе корабля зафиксировали три попадания, однако официальных данных о состоянии судна и масштабах повреждений пока нет.

Об этом сообщило болгарское издание Nova. Атаку подтвердил министр обороны страны Димитар Стоянов во время встречи министров обороны Болгарии, Румынии и Турции в Софии.

Как произошла атака

Контейнеровоз атаковали примерно в 21 морской миле от Шаблы и в 16–17 морских милях к востоку от мыса Калиакра – в исключительной экономической зоне Болгарии.

У берегов Болгарии дроны атаковали контейнеровоз: что известно о последствиях

Контейнеровоз атаковали примерно в 16–17 морских милях к востоку от мыса Калиакра.

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Сигнал о поражении CONTSHIP JET Морской координационно-спасательный центр в Констанце получил в 12:01. Судно в тот момент следовало из Хайфы в Констанцу и перевозило, по данным экипажа, 421 контейнер.

В 12:13 моряки на спасательной шлюпке покинули контейнеровоз. В район происшествия Болгария направила три корабля Военно-морских сил и судно Главной дирекции пограничной полиции.

В 12:53 восьмерых моряков забрали на борт катера ВМС, еще десять находились в спасательной шлюпке. В итоге весь экипаж из 18 человек спасли и направили в Варну, где их должны были встретить представители пограничной полиции и медики.

Министерство обороны Болгарии сообщило, что удар по судну наблюдали системы наблюдения ВМС, а также французский патрульный самолет. Всего было зафиксировано три попадания по корпусу. После первого попадания к месту происшествия сразу направили военные корабли для эвакуации экипажа.

Очевидцы также сообщали о пожаре на контейнеровозе. Капитан рыболовецкого судна Муджит Черкез рассказал, что видел черный дым примерно в 15–16 морских милях к востоку от Калиакры, а также военный корабль, направлявшийся к поврежденному судну.

Что известно о состоянии CONTSHIP JET

Пока болгарские власти не опубликовали официальных данных об окончательном состоянии контейнеровоза. Система автоматической идентификации судна отключена, что затрудняет отслеживание его местоположения.

Специализированное издание Maritime.bg сообщало, что после атаки судно получило серьезные повреждения и начало тонуть. В то же время в сообщениях болгарских государственных структур, подтвердивших спасение экипажа, окончательный статус корабля пока не уточняется.

Кто именно совершил атаку, официально не установлено.

Новая атака на фоне серии ударов по торговым судам

Инцидент с CONTSHIP JET стал очередным в серии атак на гражданские торговые суда в Черном море у побережья Болгарии и Румынии.

Так, 6 октября два судна были атакованы дронами неподалеку от болгарского побережья. Одно из них затонуло, а с другого – судна ABLE, ходившего под флагом Палау, – эвакуировали 18 моряков с помощью болгарского парома DIOSCURIA. Двое спасенных моряков получили ранения.

13 октября новой атаке подверглось торговое судно CHELSEA-3, шедшее под флагом Мальты, вблизи Бялы. Всех 15 членов экипажа спасли, пятеро из них получили легкие ранения. В тот же день неподалеку от Шаблы затонуло еще одно судно.

23 октября сообщалось о нападении на судно у побережья Румынии. Судно получило значительные повреждения и перевернулось. В результате этого инцидента погиб моряк, а еще несколько членов экипажа считались пропавшими без вести. Поврежденное судно "Хорив" впоследствии начало дрейфовать в направлении болгарской зоны ответственности, поэтому за ним начали следить соответствующие службы.

Новая атака произошла именно в день встречи министров обороны Болгарии, Румынии и Турции в Софии, где стороны обсуждали безопасность в Черном море и совместные меры реагирования на рост числа инцидентов с торговыми судами.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что эскалация в Черном море выгодна России. Он назвал такие атаки "абсолютно неприемлемыми" и объявил о вызове российского посла "на ковер".

Болгария планирует до 30 октября присоединиться к инициативе НАТО по противодействию беспилотникам в Черном море. Решение приняли на фоне атак дронов на гражданские грузовые суда у болгарского побережья.

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БолгарияЧерное мореFPV-дроникораблиРоссия
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