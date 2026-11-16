Литва намерена перестать принимать мигрантов в рамках механизма солидарности Миграционного пакта Европейского Союза. Вместо этого страна готова платить финансовые взносы.

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Об этом 16 ноября сообщил глава литовского Министерства внутренних дел Мартинс Кателинас. Как передает LRT, это предложение уже одобрила профильная комиссия, но окончательного утверждения правительства пока нет.

"Я хочу объявить, что Миграционная комиссия одобрила мое предложение о другом способе внесения средств в Фонд солидарности ЕС в новом периоде, то есть не принимать ни одного мигранта из других стран Евросоюза. Мы предложим выполнять наши обязательства в другой форме", – сказал министр.

Кателинас добавил, что пока не знает, сколько именно Литве придется заплатить, если государство больше не будет предоставлять убежище мигрантам.

"Точные цифры станут понятны лишь после того, как Европейская комиссия утвердит соответствующие решения, и тогда вклад каждого государства будет понятен в зависимости от того, какой сценарий они выберут", – сказал политик.

Механизм солидарности ЕС требует от стран блока разделить ответственность за беженцев. Те государства, которые отказываются принимать мигрантов по квотам на релокацию, могут сделать финансовый или иной взнос (около 20 тысяч евро за каждого непринятого человека).

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В декабре 2025 года правительство Литвы решило, что, согласно Пакту ЕС о миграции и убежище, страна примет лишь половину "выделенных" ей мигрантов и выплатит финансовый взнос за другую половину. В мае Литва решила принять 58 мигрантов с Кипра и выплатила за остальных 1,4 миллиона евро.

Как ранее писал OBOZ.UA, Литва не исключает возможности полностью закрыть границу с Россией, если попытки дестабилизации в регионе продолжатся. Литовский президент Гитанас Науседа назвал решение Эстонии прекратить работу всех пограничных пунктов с декабря адекватным ответом на угрозу диверсий.

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