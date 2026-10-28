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Билл Гейтс назвал четыре профессии, которым не угрожает искусственный интеллект: кто в списке

Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
Time to read1 мин
1,0 т.
Билл Гейтс
Билл Гейтс. Источник: Скриншот

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта меняет мировые рынки труда и заставляет крупнейшие корпорации пересматривать свои штаты. На фоне масштабных оптимизаций 70-летний миллиардер и сооснователь Microsoft Билл Гейтс поделился своим прогнозом о том, какие сферы деятельности останутся за людьми даже после того, как ИИ станет доминирующим инструментом в производстве и услугах.

По мнению Гейтса, в будущем, где большинство задач перейдет к алгоритмам и роботам. Об этом сообщает Lab Bible.

Профессии, которые не заменит ИИ

Миллиардер уверен, что после масштабирования искусственного интеллекта сохранятся лишь несколько ключевых направлений для человеческого труда. В список сфер, защищенных от вытеснения ИИ, вошли:

Программисты – специалисты, создающие и поддерживающие сам ИИ и базовую IT-инфраструктуру;

Биологи – ученые, работающие со сложными живыми системами и фундаментальной наукой;

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Работники энергетической отрасли – специалисты, обеспечивающие критическую инфраструктуру энергоснабжения;

Профессиональные спортсмены – представители индустрии развлечений, где ценен именно человеческий фактор.

Объясняя свой выбор, Гейтс отметил, что люди не захотят смотреть, как компьютеры играют в бейсбол. Отвечая на вопрос о том, понадобятся ли вообще люди в будущем, сооснователь Microsoft подчеркнул, что большую часть функций сможет выполнять ИИ.

"Некоторые вещи мы оставим себе, но что касается производства, транспортировки и выращивания продуктов питания, со временем эти проблемы, по сути, будут решены", – рассказал миллиардер.

Напомним, последний доклад лаборатории Anthropic демонстрирует, что современные модели ИИ уже сегодня активно применяются для военных операций, слежки за гражданскими лицами и опасных научных экспериментов.

Как ранее писал OBOZ.UA, китайские военные активизировали исследования возможностей применения человекоподобных роботов на поле боя. В Народно-освободительной армии КНР уже испытывают такие системы, изучают их восприятие, управление и обучение, а также возможность взаимодействия с военными.

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