Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыFoodObozНаукаМоя школаКиноШуткиНовости Беларуси
Сервисы
RadioObozГДЗУчебникиОнлайн-уроки
Подписаться
Горячие темы
Осинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоОсинтеры идентифицировали локацию производственных мощностей ударных дронов "Гарпия-А1". Фото и видеоНацбанк продает серебряную 1 грн с особым дизайномНБУ "выдает" украинцам серебряные 1 грн с особенным дизайном: сколько можно получить за разНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осеньНочью -3, а днем до +22: когда в Украину придут первые заморозки и наступила ли уже метеорологическая осень"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назад"Это была ожидаемая смерть". Дочь легендарного Георгия Дрозда раскрыла, какая болезнь забрала его жизнь 11 лет назадПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПартия немецкой подруги Путина Сары Вагенкнехт удивительно сменила названиеПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор КунсПентагон почти полностью распределил 400 млн долларов помощи Украине, — сенатор Кунс"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Это сценарий 11 сентября": израильские спецслужбы полагают, что второй пилот самолета Flydubai планировал врезаться в небоскреб"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисе"Российские НПЗ выводятся из строя с тревожной скоростью": Трамп снова намекнул на вину Украины в мировом дизельном кризисеВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьВ Украине прекратили продажу более 400 наименований российских и беларуских книг: где они продавалисьИллюстрация. ГороскопСтрельцы, смело начинайте новое, а Рыбам нужно отдохнуть: гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

"Непосредственной угрозы для Альянса нет": Рютте заявил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы России

Надежда Данищук
Надежда Данищук
Time to read4 мин
icon 303
"Непосредственной угрозы для Альянса нет": Рютте заявил, что не воспринимает всерьез ядерные угрозы России
Марк Рютте отреагировал на ядерные угрозы Кремля
Источник: Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Альянс не видит непосредственной военной угрозы своей территории. Что касается угроз России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининграда, то, по словам Рютте, он не воспринимает такие заявления "слишком серьезно", поскольку Москва не способна победить НАТО в прямом противостоянии.

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Euronews во время саммита Euronews Defence & Space в Брюсселе 30 сентября. Он подчеркнул, что у Альянса есть планы по защите территории всех своих государств-членов.

НАТО готово дать отпор

По словам Рютте, НАТО давно готовится к различным сценариям и имеет план действий на случай угрозы.

"Мы подготовились к этому, мы планировали это, и это касается всего НАТО", — заявил он.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что в случае возникновения угрозы НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории.

Читайте также
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 2,3 т.
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео
icon 2,3 т.
Российский БПЛА залетел на территорию Молдовы и взорвался в 50 км от Кишинева. Видео
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 392
Турция и Азербайджан разработали проект модернизации устаревших БМП с учётом войны в Украине. Фото и видео
icon 392
Турция и Азербайджан разработали проект модернизации устаревших БМП с учётом войны в Украине. Фото и видео
Даниил БорщДаниил Борщ
icon 362
ПАСЕ предлагает не признавать новую Госдуму РФ легитимным парламентом: проект текста резолюции
icon 362
ПАСЕ предлагает не признавать новую Госдуму РФ легитимным парламентом: проект текста резолюции

"Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Эта угроза отсутствует, и если что-то произойдет, мы готовы ей противостоять", — сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и не стремится к конфронтации, но в то же время готово защищать своих членов.

Россия угрожала ядерным оружием из-за Калининграда

Заявления Рютте прозвучали после сообщений о письме России в НАТО, в котором Москва предостерегла Альянс от попыток отрезать Калининград от остальной территории России. По сообщениям СМИ, в Москве заявили о готовности применить весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае такого развития событий.

Рютте отказался подтверждать содержание письма, отметив, что именно Россия должна обнародовать его, если считает это необходимым.

В то же время он призвал РФ прекратить ядерный шантаж.

"Мы являемся оборонным альянсом. Прекратите ядерные угрозы. Это совершенно неуместно и бесполезно. И, прежде всего, прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной против Украины", — заявил генсек НАТО.

Путин никогда не сможет победить НАТО

Рютте заявил, что не воспринимает всерьёз ядерные угрозы российского диктатора.

"Все знают, что Путин никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это всерьёз", — сказал он.

В то же время генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не может игнорировать такие заявления. По его словам, союзники должны четко дать понять, что Альянс остается оборонительным, а Россия должна прекратить как ядерные угрозы, так и войну против Украины.

Рютте призвал не позволять Москве использовать ядерную риторику для запугивания союзников или отвлечения внимания от войны в Украине.

Рютте заявил о больших потерях России на фронте

Отдельно генеральный секретарь НАТО оценил ситуацию на поле боя в Украине. По данным НАТО, Россия ежемесячно теряет около 43 тысяч военных убитыми или тяжело ранеными.

В то же время Рютте отметил, что Украина сейчас находится в значительно лучшем положении, чем год назад, а союзники продолжают оказывать Киеву военную поддержку.

По его мнению, НАТО должно сохранять спокойствие, продолжать поддерживать Украину и одновременно наращивать инвестиции в оборону.

"Если понадобится, конечно, мы будем защищаться. Но самое главное — то, что все это происходит потому, что война для него в Украине идет не так, как он хотел. Он хочет разделить нас. Он хочет, чтобы мы перестали уделять внимание Украине. Поэтому на любые гибридные действия, что бы ни происходило в Европе, мы будем отвечать большей поддержкой Украины, а не меньшей", — сказал Рютте.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия направила НАТО письмо с предупреждением о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

Похожие темы
НАТОРоссия - страна-агрессорядерное оружиеУгрозыМарк РюттеМарк Рютте
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться