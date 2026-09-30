Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что в настоящее время Альянс не видит непосредственной военной угрозы своей территории. Что касается угроз России применить ядерное оружие в случае изоляции Калининграда, то, по словам Рютте, он не воспринимает такие заявления "слишком серьезно", поскольку Москва не способна победить НАТО в прямом противостоянии.

Видео дня

Об этом генсек НАТО Марк Рютте заявил в интервью Euronews во время саммита Euronews Defence & Space в Брюсселе 30 сентября. Он подчеркнул, что у Альянса есть планы по защите территории всех своих государств-членов.

НАТО готово дать отпор

По словам Рютте, НАТО давно готовится к различным сценариям и имеет план действий на случай угрозы.

"Мы подготовились к этому, мы планировали это, и это касается всего НАТО", — заявил он.

Генеральный секретарь Альянса подчеркнул, что в случае возникновения угрозы НАТО будет защищать каждый сантиметр своей территории.

"Мы защитим каждый сантиметр территории НАТО. Эта угроза отсутствует, и если что-то произойдет, мы готовы ей противостоять", — сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что НАТО является оборонительным альянсом и не стремится к конфронтации, но в то же время готово защищать своих членов.

Россия угрожала ядерным оружием из-за Калининграда

Заявления Рютте прозвучали после сообщений о письме России в НАТО, в котором Москва предостерегла Альянс от попыток отрезать Калининград от остальной территории России. По сообщениям СМИ, в Москве заявили о готовности применить весь имеющийся арсенал, включая ядерное оружие, в случае такого развития событий.

РЕКЛАМА

Рютте отказался подтверждать содержание письма, отметив, что именно Россия должна обнародовать его, если считает это необходимым.

В то же время он призвал РФ прекратить ядерный шантаж.

"Мы являемся оборонным альянсом. Прекратите ядерные угрозы. Это совершенно неуместно и бесполезно. И, прежде всего, прекратите войну в Украине, которая является неспровоцированной агрессивной войной против Украины", — заявил генсек НАТО.

Путин никогда не сможет победить НАТО

Рютте заявил, что не воспринимает всерьёз ядерные угрозы российского диктатора.

Главные истории дня

"Все знают, что Путин никогда не сможет победить НАТО. Я не воспринимаю это всерьёз", — сказал он.

В то же время генсек Альянса подчеркнул, что НАТО не может игнорировать такие заявления. По его словам, союзники должны четко дать понять, что Альянс остается оборонительным, а Россия должна прекратить как ядерные угрозы, так и войну против Украины.

Рютте призвал не позволять Москве использовать ядерную риторику для запугивания союзников или отвлечения внимания от войны в Украине.

Рютте заявил о больших потерях России на фронте

РЕКЛАМА

Отдельно генеральный секретарь НАТО оценил ситуацию на поле боя в Украине. По данным НАТО, Россия ежемесячно теряет около 43 тысяч военных убитыми или тяжело ранеными.

В то же время Рютте отметил, что Украина сейчас находится в значительно лучшем положении, чем год назад, а союзники продолжают оказывать Киеву военную поддержку.

По его мнению, НАТО должно сохранять спокойствие, продолжать поддерживать Украину и одновременно наращивать инвестиции в оборону.

"Если понадобится, конечно, мы будем защищаться. Но самое главное — то, что все это происходит потому, что война для него в Украине идет не так, как он хотел. Он хочет разделить нас. Он хочет, чтобы мы перестали уделять внимание Украине. Поэтому на любые гибридные действия, что бы ни происходило в Европе, мы будем отвечать большей поддержкой Украины, а не меньшей", — сказал Рютте.

РЕКЛАМА

Как сообщал OBOZ.UA, Россия направила НАТО письмо с предупреждением о готовности применить ядерное оружие, если Альянс попытается изолировать Калининградскую область от территории РФ. В Альянсе ответили, что не угрожают Москве, а письмо расценивают как попытку запугивания.

РЕКЛАМА