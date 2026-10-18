"Безнаказанности не будет": что сказал Макрон в экстренном обращении к французам на фоне массовых протестов. Видео

В воскресенье, 18 октября, президент Франции Эммануэль Макрон экстренно обратился к нации. Это произошло на фоне протестов в стране, в частности в Париже.

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В своём обращении Макрон подчеркнул, что "безнаказанности не будет". И ко всем мародерам будут применены жесткие меры.

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– Те, кто грабил и нападал на правительственные здания, должны ответить за свои преступления.

– Мы не должны путать мирных протестующих с мародерами и участниками беспорядков, ведь есть люди, которые справедливо считают, что цены на топливо слишком высоки. Это связано с войной в Иране.

– В нынешних условиях префекты будут принимать решения совместно с мэрами, чтобы защитить наши города, наши дома и наши магазины, в том числе – вплоть до запрета собраний, когда это необходимо, и принятия любых необходимых мер.

– Я призываю все политические партии, профессиональные и профсоюзные организации без всякой двусмысленности осудить любое насилие и призвать к спокойствию. Каждый должен взять на себя ответственность. Стране нужны порядок и умиротворение, а не эскалация.

– Премьер-министр в ближайшие дни соберёт эти силы, чтобы выработать чёткие и публичные позиции.

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– Мы не можем просить нашу молодежь верить в будущее, не давая ей возможности участвовать в выработке решений и сидеть за столом переговоров. Да, нам нужно сесть за стол и вместе выработать решения.

– Школьники, студенты, преподаватели, представители организаций и профсоюзов, местные власти и парламентарии уже на этой неделе будут работать с правительством над конкретными предложениями. Премьер-министр соберёт их в ближайшие дни с этой целью.

Ранее президент США Дональд Трамп отреагировал на масштабные протесты во Франции. Причиной сложившейся в стране ситуации он назвал иммиграцию.

Главные истории дня

Массовые протесты во Франции перерастают в беспорядки

Во Франции школьные протесты, начавшиеся в середине сентября, переросли в массовые беспорядки. Учащиеся протестовали из-за нехватки учителей и персонала, переполненных классов, неудовлетворительного состояния школьных зданий и изнурительного графика обучения.

В результате столкновений пострадали десятки людей, в том числе сотрудники правоохранительных органов. По данным французских СМИ, по состоянию на вечер 2 октября полиция задержала более 5000 человек, причем от 85% до 90% задержанных за блокирование средних школ были несовершеннолетними.

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В ряде городов протесты сопровождались вандализмом и столкновениями. В частности, в Нанте произошел пожар в лицее имени Нельсона Манделы, из-за чего эвакуировали 160 учеников, а здание получило значительные повреждения

8 октября в Париже на площади Бастилии состоялась очередная акция протеста, переросшая в столкновения с правоохранителями. Демонстранты бросали в полицейских камни, брусчатку и уличные ограждения, а силовики применяли слезоточивый газ и водометы.

Как писал OBOZ.UA, во французском Лиможе во время массовых протестов против роста цен на товары первой необходимости подожгли историческую мэрию.Пламя охватило крышу здания, построенного в конце XIX века, а его 43-метровая колокольня обрушилась, в значительной степени разрушив сооружение.