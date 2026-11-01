Бельгия передала Болгарии первый противоминный корабль Tripartite, который использует Украина

Бельгия передала Военно-морским силам Болгарии первый противоминный корабль типа Tripartite, который ранее находился на вооружении бельгийского флота. После смены флага судно получило название "Бриз" (Briz) и станет частью программы по укреплению противоминных возможностей болгарских ВМС.

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Об этом сообщает издание Naval News. Также об этом заявило Министерство обороны Бельгии.

Церемония передачи бывшего BNS Bellis состоялась 30 октября 2026 года на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии. Это первый из четырех бельгийских кораблей Tripartite, которые планируют передать Болгарии.

Всего договоренности предусматривают передачу болгарскому флоту семи противоминных кораблей: четырех бельгийских и трех нидерландских. Они постепенно пополнят состав ВМС Болгарии в рамках трехстороннего меморандума о взаимопонимании между странами.

Передача имеет значение и для Украины. Болгария будет помогать обучать украинские экипажи, которые уже используют корабли этого типа. Это позволит обмениваться опытом эксплуатации и укреплять взаимодействие между флотами.

Кроме того, новые корабли могут использоваться для охраны территориальных вод Болгарии и патрулирования Черного моря. Это актуально на фоне российских атак на гражданские суда вблизи болгарского побережья.

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В то же время Болгария уже имеет опыт эксплуатации Tripartite. В состав ее ВМС ранее вошли три корабля этого типа: бельгийский M922 Myosotis, который в 2009 году получил название "Цибыр", и два бывших нидерландских судна M856 Maassluis и M859 Hellevoetsluis, переименованные в 2020 году в "Месту" и "Струму".

В июне 2025 года Бельгия и Нидерланды передали Украине два противоминных корабля этого типа. Бывшие BNS Narcis и HNLMS Vlaardingen вошли в состав украинского флота под названиями "Мариуполь" и "Мелитополь". Позже к ним присоединился еще один корабль – бывший HNLMS Makkum.

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Корабли этого типа предназначены для поиска, обнаружения и обезвреживания морских мин. Их корпус изготовлен из стеклопластика, что снижает магнитную заметность судна и риск срабатывания магнитных мин.

водоизмещение – 550-605 тонн;

длина – 51,5 метра;

ширина – 8,96 метра;

осадка – 3,6-3,8 метра;

максимальная скорость – 15 узлов (около 28 км/ч);

дальность плавания – около 3000 морских миль;

экипаж – 30-45 человек.

Для поиска мин корабли оснащены гидроакустическими станциями и дистанционно управляемыми подводными аппаратами PAP 104, которые используют для обследования и обезвреживания взрывоопасных объектов.

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Также на борту предусмотрены водолазное оборудование, декомпрессионная камера и стрелковое вооружение – до трех пулеметов калибра 12,7 мм в зависимости от конфигурации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бельгия передаст Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Ранее этот процесс замедлили задержки в бельгийской программе F-35, однако новые истребители уже начали поступать, что позволяет начать передачу техники Киеву.