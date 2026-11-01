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Бельгия передала Болгарии первый противоминный корабль Tripartite, который использует Украина

Катя ПомазанКатя Помазан
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Бельгия передала Болгарии первый противоминный корабль Tripartite, который использует Украина
Церемония передачи противоминного корабля BNS Bellis типа Tripartite Военно-морским силам Болгарии на военно-морской базе Зебрюгге, Бельгия. Источник: Urbain / Министерство обороны Бельгии.

Бельгия передала Военно-морским силам Болгарии первый противоминный корабль типа Tripartite, который ранее находился на вооружении бельгийского флота. После смены флага судно получило название "Бриз" (Briz) и станет частью программы по укреплению противоминных возможностей болгарских ВМС.

Об этом сообщает издание Naval News. Также об этом заявило Министерство обороны Бельгии.

Церемония передачи бывшего BNS Bellis состоялась 30 октября 2026 года на военно-морской базе Зебрюгге в Бельгии. Это первый из четырех бельгийских кораблей Tripartite, которые планируют передать Болгарии.

Всего договоренности предусматривают передачу болгарскому флоту семи противоминных кораблей: четырех бельгийских и трех нидерландских. Они постепенно пополнят состав ВМС Болгарии в рамках трехстороннего меморандума о взаимопонимании между странами.

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Бельгия передала Болгарии первый противоминный корабль Tripartite, который использует Украина

Противоминный корабль BNS Bellis во время церемонии передачи Военно-морским силам Болгарии на военно-морской базе Зебрюгге, Бельгия, 30 октября 2026 года. Источник: Jorn Urbain / Министерство обороны Бельгии.

Передача имеет значение и для Украины. Болгария будет помогать обучать украинские экипажи, которые уже используют корабли этого типа. Это позволит обмениваться опытом эксплуатации и укреплять взаимодействие между флотами.

Кроме того, новые корабли могут использоваться для охраны территориальных вод Болгарии и патрулирования Черного моря. Это актуально на фоне российских атак на гражданские суда вблизи болгарского побережья.

В то же время Болгария уже имеет опыт эксплуатации Tripartite. В состав ее ВМС ранее вошли три корабля этого типа: бельгийский M922 Myosotis, который в 2009 году получил название "Цибыр", и два бывших нидерландских судна M856 Maassluis и M859 Hellevoetsluis, переименованные в 2020 году в "Месту" и "Струму".

Бельгия передала Болгарии первый противоминный корабль Tripartite, который использует Украина

Церемония передачи противоминного корабля BNS Bellis типа Tripartite Военно-морским силам Болгарии на военно-морской базе Зебрюгге, Бельгия, 30 октября 2026 года. Источник: Jorn Urbain / Министерство обороны Бельгии.

В июне 2025 года Бельгия и Нидерланды передали Украине два противоминных корабля этого типа. Бывшие BNS Narcis и HNLMS Vlaardingen вошли в состав украинского флота под названиями "Мариуполь" и "Мелитополь". Позже к ним присоединился еще один корабль – бывший HNLMS Makkum.

Корабли этого типа предназначены для поиска, обнаружения и обезвреживания морских мин. Их корпус изготовлен из стеклопластика, что снижает магнитную заметность судна и риск срабатывания магнитных мин.

  • водоизмещение – 550-605 тонн;
  • длина – 51,5 метра;
  • ширина – 8,96 метра;
  • осадка – 3,6-3,8 метра;
  • максимальная скорость – 15 узлов (около 28 км/ч);
  • дальность плавания – около 3000 морских миль;
  • экипаж – 30-45 человек.

Для поиска мин корабли оснащены гидроакустическими станциями и дистанционно управляемыми подводными аппаратами PAP 104, которые используют для обследования и обезвреживания взрывоопасных объектов.

Также на борту предусмотрены водолазное оборудование, декомпрессионная камера и стрелковое вооружение – до трех пулеметов калибра 12,7 мм в зависимости от конфигурации.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Бельгия передаст Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года. Ранее этот процесс замедлили задержки в бельгийской программе F-35, однако новые истребители уже начали поступать, что позволяет начать передачу техники Киеву.

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