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"Основной вопрос": Венс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иван Черленский
Иван Черленский
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"Основной вопрос": Венс назвал условие для прекращения войны с Ираном
Джей Ди Венс обозначил главное требование Вашингтона к Тегерану. Источник: GettyImages

Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы выполнить требования Вашингтона и положить конец войне. В то же время США готовы заключить соглашение с Тегераном, но ожидают от него конкретных шагов в ядерной сфере.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает Reuters. По его словам, будущее соглашение должно предусматривать реальное сокращение мощностей Ирана по обогащению урана, а не только обещания сделать это в будущем.

"Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам уран, обогащенный до 60%?" – сказал Венс.

Он назвал это "очень базовым вопросом", от которого зависит все остальное. Вице-президент добавил, что если Иран хочет продемонстрировать отказ от создания ядерного оружия, ему не следует производить высокообогащенный уран.

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"Мы не будем обменивать слова на действия", – подчеркнул Венс.

''Основной вопрос'': Венс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иранский инженер работает на заводе по переработке урана. Источник: GettyImages

''Основной вопрос'': Венс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иранский инженер работает на заводе по переработке урана. Источник: GettyImages

Ситуацию осложняет то, что Вашингтон не до конца понимает, кто именно принимает решения в Тегеране. США ведут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи, однако после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля в начале войны остается неясным, какими полномочиями они на самом деле наделены.

"Одно из того, что мы выяснили, – это то, что не до конца понятно, как в их стране принимаются решения", – сказал Венс.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что "самая большая проблема" заключается в том, что никто не знает, кто именно руководит Ираном.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи 4 октября заявил, что американские чиновники хорошо понимают, как в стране работает система принятия решений. По его мнению, проблема заключается в противоречивых позициях и неоднозначных заявлениях американских чиновников.

Венс также рассказал Reuters, что лично общался с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на поле боя. При этом он отверг опасения относительно критического дефицита боеприпасов в США.

По словам вице-президента, иранские войска периодически могут наносить удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, однако в целом не способны помешать экспорту энергоносителей через этот водный путь.

Венс не стал уточнять, возглавляет ли именно он мирные переговоры, хотя его часто называют главным переговорщиком Белого дома.

"Мы, безусловно, участвуем в этом процессе. В конце концов, именно президент Соединенных Штатов руководит этим процессом", – отметил он.

Венс, который давно скептически относится к участию США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах о прекращении войны с Ираном. В июне он также выступил посредником в заключении временного соглашения о перемирии, которое вскоре развалилось.

Война с Ираном вызвала потрясения на мировых энергетических рынках и стала политическим бременем для Трампа и его однопартийцев-республиканцев накануне промежуточных выборов в ноябре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что боевые действия с Ираном существенно сократили запасы американских ракет "Томагавк" и перехватчиков "Пэтриот". По данным The Wall Street Journal, за два месяца США выпустили более 1000 ракет "Томагавк", тогда как большинство новых боеприпасов поступит слишком поздно, чтобы их можно было использовать в конфликте в течение ближайших нескольких лет.

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