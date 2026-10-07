''Основной вопрос'': Венс назвал условие для прекращения войны с Ираном

Иран должен существенно сократить свои мощности по обогащению урана, чтобы выполнить требования Вашингтона и положить конец войне. В то же время США готовы заключить соглашение с Тегераном, но ожидают от него конкретных шагов в ядерной сфере.

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Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Венс, сообщает Reuters. По его словам, будущее соглашение должно предусматривать реальное сокращение мощностей Ирана по обогащению урана, а не только обещания сделать это в будущем.

"Если вы не хотите ядерного оружия, то зачем вам уран, обогащенный до 60%?" – сказал Венс.

Он назвал это "очень базовым вопросом", от которого зависит все остальное. Вице-президент добавил, что если Иран хочет продемонстрировать отказ от создания ядерного оружия, ему не следует производить высокообогащенный уран.

"Мы не будем обменивать слова на действия", – подчеркнул Венс.

Ситуацию осложняет то, что Вашингтон не до конца понимает, кто именно принимает решения в Тегеране. США ведут переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи, однако после гибели верховного лидера Али Хаменеи в результате совместных ударов США и Израиля в начале войны остается неясным, какими полномочиями они на самом деле наделены.

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"Одно из того, что мы выяснили, – это то, что не до конца понятно, как в их стране принимаются решения", – сказал Венс.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что "самая большая проблема" заключается в том, что никто не знает, кто именно руководит Ираном.

В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи 4 октября заявил, что американские чиновники хорошо понимают, как в стране работает система принятия решений. По его мнению, проблема заключается в противоречивых позициях и неоднозначных заявлениях американских чиновников.

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Венс также рассказал Reuters, что лично общался с военными командирами, чтобы оценить ситуацию на поле боя. При этом он отверг опасения относительно критического дефицита боеприпасов в США.

По словам вице-президента, иранские войска периодически могут наносить удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, однако в целом не способны помешать экспорту энергоносителей через этот водный путь.

Венс не стал уточнять, возглавляет ли именно он мирные переговоры, хотя его часто называют главным переговорщиком Белого дома.

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"Мы, безусловно, участвуем в этом процессе. В конце концов, именно президент Соединенных Штатов руководит этим процессом", – отметил он.

Венс, который давно скептически относится к участию США в зарубежных войнах, сыграл ведущую роль в переговорах о прекращении войны с Ираном. В июне он также выступил посредником в заключении временного соглашения о перемирии, которое вскоре развалилось.

Война с Ираном вызвала потрясения на мировых энергетических рынках и стала политическим бременем для Трампа и его однопартийцев-республиканцев накануне промежуточных выборов в ноябре.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что боевые действия с Ираном существенно сократили запасы американских ракет "Томагавк" и перехватчиков "Пэтриот". По данным The Wall Street Journal, за два месяца США выпустили более 1000 ракет "Томагавк", тогда как большинство новых боеприпасов поступит слишком поздно, чтобы их можно было использовать в конфликте в течение ближайших нескольких лет.