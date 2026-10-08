Барселону охватили массовые протесты: на улицах возвели баррикады, произошли столкновения с полицией, есть раненые

В центре Барселоны массовая акция в защиту права на доступное жилье переросла в беспорядки и столкновения с полицией. Участники протеста возводили баррикады из контейнеров, велосипедов и строительных материалов, поджигали мусорные баки и бросали в правоохранителей камни и бутылки.

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Об этом сообщает Euronews. По данным каталонской полиции, во время беспорядков задержали 13 человек, в том числе несовершеннолетнюю, а 30 полицейских получили легкие травмы.

В Барселоне протестовали против роста арендной платы

Марш в защиту жилищных прав организовал Союз арендаторов совместно с другими организациями, выступающими за доступное жилье. Участники протеста требовали от властей принять меры по сдерживанию роста арендной платы и борьбе со спекуляциями на рынке недвижимости.

По оценкам полиции, в демонстрации приняли участие около 20 тысяч человек. Организаторы назвали значительно большую цифру – около 120 тысяч участников.

Изначально акцию планировали провести раньше, однако ее перенесли из-за "красного" уровня опасности и сильных дождей, обрушившихся на Каталонию в выходные.

Марш начался 5 октября около 19:30 на площади Уркинаона. Участники прошли по центральным улицам Барселоны, однако запланированный маршрут пришлось изменить, а завершить демонстрацию организаторы должны были на пересечении Пасео-де-Грасия и Гран-Виа.

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Во время марша участники выступили против резкого роста арендной платы и спекуляций на рынке недвижимостии потребовали мер, гарантирующих доступ к жилью . Протестующие также призвали к всеобщей забастовке арендаторов.

Представительница Союза арендаторов Карме Аркарасо перед началом марша заявила, что их цель заключается в том, чтобы в координации с другими секторами начать мобилизацию, способную "парализовать страну".

Главные истории дня

Протест состоялся на фоне политической напряженности вокруг жилищной политики Испании. Акция совпала с объявлением досрочных всеобщих выборов на 29 ноября и состоялась через несколько дней после провала в Конгрессе правительственных декретов в сфере жилищной политики.

После завершения марша начались столкновения

Марш проходил без серьезных инцидентов до тех пор, пока его не отменили около 21:30. Полиция через громкоговорители призвала участников покинуть район Пасео-де-Грасия и Гран-Виа, однако часть людей отказалась расходиться.

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Ситуация начала обостряться, и в конце концов демонстранты стали бросать в сотрудников каталонской полиции различные предметы.

Группы людей в капюшонах бросали в правоохранителей камни, стеклянные бутылки и все, что попадалось под руку. На улицах демонстранты начали возводить баррикады, для чего использовали мусорные контейнеры, заборы, велосипеды и материалы с расположенных поблизости строительных площадок.

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Около 22:15 полицейские начали разгонять группы людей, вступивших с ними в столкновения. Беспорядки распространились на район площади Каталонии и улицы Ла-Рамбла.

Во время разгона полиция применяла, в частности, гранатометы с пенными боеприпасами.

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За ночь было зафиксировано 22 пожара

Беспорядки продолжались примерно до полуночи. Каталонская полиция сообщила о 28 баррикадах и 22 пожарах, возникших во время столкновений.

Для тушения пожара пожарным Барселоны пришлось работать в сопровождении полицейского подразделения. В результате беспорядков также были повреждены городская инфраструктура и транспортные средства.

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В частности, на улице Касп пожар в мусорном контейнере повредил припаркованный автомобиль.

13 человек задержаны, 30 полицейских получили травмы

Во вторник, 6 октября, каталонская полиция сообщила о задержании 13 человек за нарушение общественного порядка. Среди них – 12 взрослых мужчин и несовершеннолетняя девушка.

Кроме того, в ходе столкновений 30 сотрудников каталонской полиции получили легкие травмы. Информации о количестве пострадавших среди протестующих пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о досрочных парламентских выборах, назначив их на 29 ноября. Он решил распустить парламент после того, как правительство не смогло провести через Конгресс два декрета, касающихся жилищного вопроса, а его коалиция утратила необходимую поддержку.