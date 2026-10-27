''Банан на стероидах'': что это за дерево, где растет и почему может спасти мир от голода. Фото

Энсет – это растение, которое называют "бананом на стероидах" из-за его крупных размеров. Оно растет преимущественно в Эфиопии (Африка) и является важным продуктом питания для более чем 20 миллионов человек.

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Энсет хорошо переносит засуху, дает высокий урожай и может помочь прокормить большое количество людей в других странах. Об этом пишет CNN.

Что известно об энсете

Несмотря на то, что энсет является основным продуктом питания для миллионов жителей Эфиопии, за пределами страны о нем почти не знают. Растение может вырастать до 10 метров в высоту, однако его потенциал до сих пор остается недооцененным.

Британский биолог Джеймс Боррелл считает энсет перспективной культурой благодаря его урожайности и способности приспосабливаться к различным условиям.

Энсет относится к семейству банановых, но, в отличие от обычного банана, его плоды несъедобны. Хотя дикие разновидности растут в разных частях Африки, как пищевую культуру растение выращивают преимущественно в горных районах юго-западной Эфиопии, на высоте 1500–3000 метров. Его крупные листья могут достигать пяти метров в длину.

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Несмотря на внешнее сходство с деревом, энсет – гигантское травянистое растение. Для приготовления пищи используют его мясистую подземную часть и основание стебля: их измельчают и ферментируют. Полученную массу перерабатывают в традиционное эфиопское блюдо – кочо, похожее на хлеб, а также в другие продукты, в частности каши.

Почему культура до сих пор не распространилась по всему миру

Исследование 2021 года показало, что благодаря способности приспосабливаться к различным климатическим условиям энсет можно выращивать на обширных территориях Восточной и Южной Африки. По оценкам ученых, площади его выращивания в странах Африки к югу от Сахары можно увеличить в 12 раз, что позволило бы обеспечивать пищей до 111,5 миллиона человек.

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Кроме того, потенциал растения не ограничивается Африкой. В апреле 2023 года энсет впервые зацвел в британском Королевском ботаническом саду Кью, куда его привезли четыре года назад еще 30-сантиметровым саженцем. Это подтвердило, что растение можно выращивать и за пределами его традиционного ареала.

"В истории есть много примеров того, как сельскохозяйственные культуры попадали в новые места и доминировали. Так что нет абсолютно никаких причин, по которым они не могли бы стать важными и в других местах", – сказал Боррелл.

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Несмотря на популярность энсета в отдельных регионах Эфиопии, за ее пределами эта культура остается малоизвестной. Джеймс Боррелл считает это необычным, ведь другие важные сельскохозяйственные культуры, в частности кукуруза, рис и картофель, со временем распространились по всему миру. Даже в соседних Кении, Танзании и Уганде многие не знают, что энсет можно использовать в пищу.

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Одной из причин такого ограниченного распространения Боррелл называет исторические и культурные барьеры. Эфиопия строго контролирует вывоз растительного материала, чтобы защитить свои природные ресурсы от биопиратства.

"В Эфиопии большое разнообразие растений, поэтому их очень тщательно защищают", – объяснил ученый.

Хотя энсет можно найти в дикой природе и в других частях Африки, эти разновидности существенно отличаются от одомашненной эфиопской культуры, пригодной в пищу.

В 2019 году Королевский ботанический сад Кью получил разрешение на ввоз двух растений для исследований. Этому способствовали многолетнее сотрудничество с эфиопскими учеными и доверие между учреждениями, которого другим странам еще предстоит добиться.

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Еще одним препятствием для распространения энсета является сложность сбора урожая, которым преимущественно занимаются женщины. В эфиопских университетах уже разрабатывают механизированные способы облегчить эту работу, однако пока их не используют в крупных масштабах.

Выращивание и переработка энсета требуют специальных знаний, которые местные общины накапливали столетиями. К тому же его вкус нравится не всем, и к нему нужно привыкнуть. По мнению Боррелла, историческое распространение основных культур, таких как рис, пшеница и кукуруза, в значительной мере зависело от случая, поэтому мир может терять потенциально ценные растения, которые до сих пор остаются малоизвестными.

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Популяризация таких культур особенно важна в условиях изменения климата, поскольку они могут сделать продовольственную систему более разнообразной и устойчивой к новым угрозам.

"Мы хотим производить больше еды с меньшим воздействием, в условиях менее предсказуемого климата, чем когда-либо. Это три сложные задачи одновременно", – сказал Боррелл.

Исчезновение энсета станет потерей для всего мира

Зависимость от небольшого числа сельскохозяйственных культур делает продовольственную систему более уязвимой перед вредителями, болезнями и изменением климата. Энсет способен приспосабливаться к широкому диапазону климатических условий, однако в Эфиопии его постепенно вытесняют более прибыльные культуры, такие как пшеница, кукуруза и картофель.

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Исследование 2025 года, проведенное Королевским ботаническим садом Кью совместно с Аддис-Абебским университетом, показало, что около 60% из более чем 400 опрошенных фермеров юго-западной Эфиопии сократили площади, отведенные под традиционные культуры. Многие также отметили, что их семьи стали реже употреблять такие продукты.

Джеймс Боррелл подчеркнул важность сохранения малоизвестных культур. Чтобы поддержать разнообразие, Кью реализует проекты, в рамках которых эфиопским фермерам компенсируют выращивание редких сортов энсета. По словам ученого, утрата этого растения стала бы потерей не только для Эфиопии, но и для всего мира.

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