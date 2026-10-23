Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже: что известно

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Россия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияРоссия "разбудила" агентурные сети для масштабных протестов в Европе: разведки бьют тревогу из-за угрозы вторженияСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСеть LaserVille вошла в Книгу рекордов УкраиныСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиСердючка на сцене в Париже сняла свою культовую звезду с головы и обратилась к залу с криком души: редкие кадры Данилко без кепки и маскиВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВозле Керченского моста шторм разорвал заграждение из барж, которыми оккупанты защищают его от дронов. ФотоВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ ISW объяснили, почему Россия атаковала Киев кассетной баллистической ракетой на фоне мирных переговоровВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоВ Украину из российского плена вернули 270 человек: пятерых из них считали погибшими во время теракта в Еленовке. Фото, видеоФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАФильм "Следы", который Украина отправила на "Оскар", показали в Париже, Берлине и Киеве: команда отправляется в тур по СШАПутин"Уходи в отставку, старый уже": Путин заговорил об уважении и равенстве и стал посмешищем в сетиОтключения света в Киеве в начале октября 2025 годаТрое суток без света и воды: сколько денег нужно украинцам, чтобы пережить блэкаутСтали известны новые подробности развода Свитолиной и МонфисаСтали известны новые подробности развода Свитолиной и Монфиса

Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже: что известно

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read1 мин
186
Австрия высылает четырех российских дипломатов по подозрению в шпионаже: что известно
Решение касается трех дипломатов российского посольства в Вене. Источник: heute.at

Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата по подозрению в шпионаже. Решение приняли на основании информации, собранной австрийскими органами безопасности.

Речь идет о трех представителях российского посольства в Вене и дипломате, который работал в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Все четверо должны покинуть страну, сообщает heute.

Почему Австрия высылает российских дипломатов

Как сообщило Министерство иностранных дел Австрии, решение о высылке четырех российских представителей приняли на основании данных австрийских органов безопасности.

В заявлении ведомства отмечается, что дипломатов обвиняют в деятельности, несовместимой с их дипломатическим статусом. При этом конкретные действия, в которых подозревают россиян, не уточнили.

Читайте также
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
6,4 т.
В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видео
6,4 т.
В аэропорту Японии загорелся украинский Ан-124 "Руслан": что произошло. Фото и видео
Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
2,9 т.
Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в Google Maps в его честь: какой ответ получил
2,9 т.
Трамп просил Google переименовать Атлантический океан в Google Maps в его честь: какой ответ получил
Джон СмитДжон Смит
2,7 т.
Израиль против России только на словах? Громкие обвинения Нетаньяху и неудобные вопросы о его политике
2,7 т.
Израиль против России только на словах? Громкие обвинения Нетаньяху и неудобные вопросы о его политике

Трое дипломатов из посольства России в Вене

Решение касается трех дипломатов российского посольства в Вене. Их объявили персонами нон грата в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Это означает, что они должны покинуть Австрию.

Страну покинет и дипломат России в ОБСЕ

Еще один представитель России работал в венском офисе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он входил в российскую делегацию по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Его также обвинили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом, объявили персоной нон грата и обязали покинуть Австрию.

Австрия уже высылала российских дипломатов

Это не первый случай высылки российских дипломатов из Австрии. Предыдущие такие меры Вена приняла весной.

Новый дипломатический спор возник на фоне подозрений в шпионаже. При этом австрийское Министерство иностранных дел не опубликовало дополнительных подробностей о выводах органов безопасности и конкретных действиях, которые вменяют четырем российским дипломатам.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз рассматривает возможность усиления ограничений и проверок для российских дипломатов на фоне серии гибридных атак в Европе. Передвижения и деятельность представителей России оказались под пристальным вниманием государств-членов, поскольку некоторые атаки напрямую приписывают Москве.

Похожие темы
АвстриядипломатрусскиеРоссия
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram, Viber и приложении OBOZ.UA.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться
Скачивайте приложение
Загрузите вApp StoreДоступно вGoogle Play
Добавьте OBOZ.UA в Google
Добавить в предпочитаемые источники