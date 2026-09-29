На норвежском архипелаге Шпицберген растет напряженность из-за активизации России, которая может использовать его для проверки готовности НАТО реагировать на провокации. В частности, союзники подозревают российские суда в разведке подводных кабелей у островов.

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Об этом говорится в материале Politico. Издание отмечает, что активность РФ в регионе все больше беспокоит Норвегию и ее союзников.

Шпицберген принадлежит Норвегии, но имеет особый международно-правовой статус. Согласно договору 1920 года страны признали суверенитет Осло над островами, получив взамен определенные права, в частности на добычу природных ресурсов. В то же время документ запрещает использовать архипелаг в "военных целях", в частности создавать там военно-морские базы и укрепления.

В последние годы Москва все активнее демонстрирует своё присутствие на Шпицбергене. После начала полномасштабного вторжения в Украину российские представители проводили там мероприятия с военной символикой, объявляли о ракетных учениях неподалеку и осуществляли другую деятельность, которую норвежские эксперты расценивают как провокации "серой зоны".

В этом году норвежские разведывательные службы предупредили, что Кремль стремится расширить возможности для действий России на архипелаге. Кроме того, весной британские, американские и норвежские силы обнаружили российские суда, которые испытывали секретное устройство для перерезания подводных кабелей у побережья Шпицбергена.

На фоне этих событий Норвегия усиливает возможности по наблюдению за территорией. В следующем году страна планирует запустить три новых спутника для морской картографии, а также модернизирует военно-морской флот и береговую охрану, чтобы обеспечить постоянное присутствие вблизи архипелага.

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Кроме того, Норвегия закупает у Великобритании пять противолодочных фрегатов Type 26, а у Германии — шесть подводных лодок Type 212CD. Осло также углубляет военное сотрудничество с союзниками и проводит совместные учения на севере страны.

В то же время местные власти стремятся не допустить дальнейшего роста напряженности. Заместитель губернатора Шпицбергена Катарина Рисе рассказала, что её ведомство четыре раза в год встречается с представителями местного российского консульства. По её словам, такие контакты помогают поддерживать стабильность и низкий уровень напряжённости.

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Местные власти также готовятся к возможному обострению ситуации. В Лонгйире — главном норвежском населенном пункте на архипелаге — разработали план быстрой эвакуации на случай резкого ухудшения ситуации.

По словам аналитика Кари Аги Миклебост, России не обязательно начинать полномасштабную оккупацию Шпицбергена, чтобы проверить единство НАТО. Теоретически Москва могла бы спровоцировать чрезвычайную ситуацию, связанную с российскими гражданами на архипелаге, и направить туда силы кризисного реагирования.

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По мнению эксперта, такой сценарий не обязательно сразу привел бы к применению статьи 5 НАТО о коллективной обороне.

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