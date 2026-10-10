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"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения Путина

Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
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"Аморально": Мерц возмутился поездкой экс-канцлера в Москву на день рождения Путина
Диктатор Путин пожимает руку Герхарду Шредеру во время встречи. Источник: REUTERS

Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил возмущение визитом бывшего канцлера Герхарда Шредера к Владимиру Путину в Москву на празднование дня рождения российского президента. Встреча состоялась на этой неделе, а о реакции действующего главы немецкого правительства стало известно в пятницу.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства в комментарии Reuters. Он передал позицию Мерца, который назвал участие Шредера в праздновании "откровенно аморальным". В то же время бывший канцлер и его супруга Со Ён Шредер-Ким не ответили на запрос агентства о комментарии.

Реакция Берлина

Пресс-секретарь немецкого правительства подчеркнул, что ответственность за войну против Украины лежит на Путине. По его словам, приказы российского президента приводят к огромным страданиям, гибели мирных жителей, ранениям и разлуке семей.

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Критика прозвучала и внутри Социал-демократической партии Германии (СДПГ), к которой принадлежит Шредер. Сопредседатель партии Ларс Клингбайль, который также занимает пост министра финансов в правительстве Мерца, назвал поездку "абсолютно неприемлемой" с учетом страданий украинского народа. Об этом написала немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год. После окончания срока полномочий канцлера он неоднократно занимал руководящие должности в российских компаниях, из-за чего подвергался критике в Германии и за её пределами.

Вскоре после отставки Шредер стал председателем комитета акционеров проекта "Северный поток" — газопровода через Балтийское море, который он поддерживал во время пребывания на посту канцлера. Впоследствии он занимал высокие должности в российской нефтяной компании "Роснефть".

Новые назначения

В начале 2026 года Путин заявил, что хотел бы видеть Шредера своим собеседником на переговорах о новых договоренностях по безопасности в Европе. Европейский Союз и правительство Мерца сразу отвергли эту идею.

На прошлой неделе Шредер вошел в наблюдательный совет российской торговой сети Hyperglobus. Она является филиалом немецкой Globus Holding и управляет более чем 20 супермаркетами в России.

Путину в четверг исполнилось 74 года. Шредеру, которому сейчас 82 года, продолжают вменять тесные связи с российским руководством, сохранившиеся даже после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и введения западных санкций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, как Шредер, который дружит с Путиным, получил новую работу в РФ.

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