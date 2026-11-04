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Американский астронавт украинского происхождения проголосовал на выборах в Конгресс из космоса. Видео

София ЗакревскаяСофия Закревская
Time to read1 мин
783
Американский астронавт украинского происхождения проголосовал на выборах в Конгресс из космоса. Видео
Американский астронавт украинского происхождения проголосовал из космоса на выборах в США. Источник: Скриншот видео, Pexels. Коллаж OBOZ.UA

Американский астронавт Анил Мадхаван Самойленко Менон, имеющий украинское и индийское происхождение, 3 ноября проголосовал на промежуточных выборах в США. Он сделал это, находясь на Международной космической станции (МКС), которая вращается вокруг Земли на высоте около 400 км.

Об этом Менон сообщил в соцсети Х. Он рассказал, что заполнил электронный бюллетень на компьютере в своей комнате, которая стала для него кабинкой для голосования.

После этого астронавт отправил его в округ Харрис.

"Да, голосовать можно даже из космоса! Все трое членов экипажа из США имели честь проголосовать с космической станции. Мы заполнили электронный бюллетень и безопасно отправили его избирательным комиссиям", – написал Менон.

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Скриншот поста Анила Менона в X

Анил Менон родился 15 октября 1976 года и вырос в Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье украинских и индийских иммигрантов.

Окончил Гарвардский университет со степенью бакалавра нейробиологии (1999 год); получил степень магистра механики (2004) и доктора медицины (2006) в Стэнфордском университете. Работал врачом неотложной медицины, а также был врачом-спасателем во время масштабных гуманитарных катастроф.

Менон начал карьеру бортового хирурга NASA в 2014 году. Также он был медицинским директором в SpaceX, прежде чем его отобрали кандидатом в астронавты NASA. Сейчас Менон является полковником Космических сил США.

Американский астронавт украинского происхождения проголосовал на выборах в Конгресс из космоса. Видео

Анил Мадхаван Самойленко Менон. Источник: X/Anil Menon

14 июля 2026 года астронавт отправился в свой первый космический полет на борту корабля "Союз МС-29". Сейчас он находится на Международной космической станции в качестве бортинженера экспедиций 74/75.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 3 ноября началось голосование на промежуточных выборах в Конгресс, которое определит, кто будет контролировать обе палаты законодательного органа. Американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей, а также сенаторов и губернаторов в ряде штатов.

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