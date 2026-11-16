Американская ракета Vulcan Centaur взорвалась после запуска: Amazon потеряла десятки спутников для конкурента Starlink. Видео

В США ракета Vulcan Centaur компании United Launch Alliance взорвалась через 10 минут после запуска. Она должна была вывести на орбиту десятки спутников Amazon.

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Спутники для конкурента Starlink были потеряны. Подробности сообщает Reuters.

Ракета, которая должна была вывести на орбиту спутники Amazon, взорвалась

Как указано в материале Reuters, запуск ракеты Vulcan, принадлежащей United Launch Alliance, совместному предприятию Boeing и Lockheed Martin, в воскресенье, 15 ноября, оказался неудачным.

Ракета должна была вывести на орбиту 40 спутников Amazon для сети-конкурента Starlink – Leo.

В 19:46 15 ноября в United Launch Alliance (ULА) показали "старт первого запуска Vulcan Amazon Leo, несущего 40 широкополосных спутников на низкую околоземную орбиту".

Однако ожидаемый триумф обернулся поражением. Примерно через 10 минут после старта со станции Космических сил на мысе Канаверал во Флориде ракета взорвалась, уничтожив полезную нагрузку.

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"Ракета Vulcan вышла из строя через 10 минут после старта, уничтожив 40 спутников Amazon Leo. Телеметрия показала аномалии верхней ступени Centaur V", – сообщали в HINT News.

В ULA неудачу признали менее чем через час после старта.

"На основе данных, полученных нашим директором запуска, мы подтверждаем, что ракета-носитель Vulcan, запущенная с космодрома Space Launch Complex 41, столкнулась с аномалией через 10 минут после старта и не смогла вывести миссию Amazon на орбиту. Каждый полет генерирует данные, и каждый полет чему-то нас учит. Поскольку аномалия произошла совсем недавно, у нас пока нет конкретных данных, чтобы понять, что именно произошло сегодня", – говорилось в сообщении компании.

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Там также пообещали всестороннее расследование причин неудачи для исправления ошибок.

"ULA существует, чтобы обеспечить надежный доступ в космос для нашей страны и клиентов, которые на нас полагаются. Эта цель заставляет нас браться за самые сложные миссии в космических полетах и соблюдать стандарт успешного выполнения миссии. Сегодня мы не соответствовали этому стандарту. Мы будем тесно сотрудничать с нашим клиентом и другими соответствующими организациями, чтобы выявить причину, определить надлежащие корректирующие меры и как можно скорее вернуться к полетам. ULA привержена полной прозрачности с нашими клиентами, и они получат доступ к процессу расследования, который использует строгую методологию и корректирующие меры. Мы предоставим дальнейшие обновления, как только появится новая информация", – заверили в компании.

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По данным Reuters, неудачный запуск приведет к длительному техническому расследованию, что отложит выход ракеты на рынок как минимум на несколько месяцев.

"Это может усугубить проблему запусков в США, вызванную другими неудачами с ракетами и проблемами в отрасли, а также предстоящим отказом SpaceX от Falcon 9, самой активной ракеты в мире. SpaceX больше не принимает бронирования на Falcon 9", – пишет издание.

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В Amazon также высказались о неудачном запуске.

"Любой запуск сопряжен с риском, особенно это касается первых миссий, таких как LV-01. ULA была надежным партнером Amazon, и мы считаем, что они извлекут уроки из этой миссии и реализуют свои долгосрочные планы по Vulcan", – говорилось в заявлении..

Воскресный полет стал пятым для Vulcan с момента его дебюта в 2024 году и первым за девять месяцев после перерыва в запусках, который продлили отдельные технические исследования его боковых твердотопливных ускорителей и основных двигателей BE-4, поставляемых космической компанией Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса.

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Источники Reuters отмечают, что Blue Origin сотрудничает с ULA в расследовании неудачного запуска.

"Ракеты-носители тщательно проверяли на наличие проблем, возникших во время двух последних полетов Vulcan, включая миссию Космических сил США в феврале. Обе миссии успешно доставили полезные грузы на орбиту, но Пентагон еще не одобрил ракету для возобновления полетов с полезными грузами национальной безопасности, ожидая успешного выполнения миссии Amazon в воскресенье", – пишет Reuters.

Издание напомнило, что в мае на стартовой площадке взорвалась ракета New Glenn компании Blue Origin с двигателем BE-4. Последующее расследование показало, что причиной взрыва стал именно двигатель.

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"Это побудило компанию модифицировать ракеты, поставленные ULA для Vulcan, сообщила в августе агентству Reuters представительница ULA Джессика Рай. Неясно, сыграли ли двигатели BE-4 какую-либо роль в провале миссии в воскресенье. Похоже, это произошло после отделения второй ступени Vulcan, части, несущей спутники Amazon, от ракеты-носителя первой ступени, работающей на двигателях BE-4", – пишет Reuters.

Новые препятствия для конкурента Starlink

Провал в воскресенье стал очередным препятствием для Amazon, которая спешит развернуть спутники, используя сторонних поставщиков услуг запуска, отметили в Reuters.

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Значительная часть этих попыток столкнулась с остановками и сбоями.

В частности, майский взрыв на Нью-Глене произошел за несколько дней до запланированного запуска спутников Amazon Leo.

"Неудачи ракет постоянно задерживают попытки Amazon конкурировать с огромной интернет-сетью Starlink компании SpaceX, у которой более 11 000 спутников и миллионы клиентов по всему миру. Значительное преимущество SpaceX перед конкурентами в сфере спутников отчасти обусловлено наличием собственной ракеты для запуска спутников, тогда как другие компании тратят миллиарды долларов на внешние запуски", – говорится в материале.

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Тем временем Amazon с 2025 года удалось провести 14 успешных запусков и развернуть 398 спутников. Это – около 12% от 3236 спутников, необходимых Amazon для глобального покрытия.

"Компания надеется запустить первоначальный интернет-сервис в этом году", – отметили в Reuters.

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