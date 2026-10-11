Американка, пережившая две смертельные инъекции, вернулась в тюрьму

Приговоренная к смертной казни американца Криста Пайк была выписана из больницы и возвращена в исправительное учреждение после неудачной попытки исполнения приговора. На данный момент ее состояние оценивается как стабильное, однако ей предстоит длительный период реабилитации.

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Высшую меру наказания ввели в исполнение спустя 30 лет после ее задержания, но смерть так и не наступила. Об этом сообщает Reuters.

Возвращение под стражу и состояние здоровья

Пайк перевели из госпиталя Нэшвилла в реабилитационный центр имени Дебры К. Джонсон, где она содержалась последние 30 лет. По словам ее адвокатов из Федеральной службы защиты и Управления защиты по делам о пересмотре приговоров штата Теннесси, заключенная продолжит получать необходимую медицинскую помощь непосредственно в учреждении.

Осужденная была экстренно госпитализирована 30 сентября в бессознательном и критическом состоянии с тяжелыми повреждениями рук. Ранее защитники опасались, что у нее могла наступить смерть мозга. Адвокаты заявили, что прийдя в сознание, Пайк испытывала "сильное эмоциональное потрясение и замешательство".

Причины госпитализации и правовые последствия

Причиной тяжелого состояния Пайк стали две инъекции, сделанные в исправительном учреждении строгого режима Ривербенд, которые не привели к летальному исходу. Пайк отбывает наказание за убийство, совершенное в 1995 году.

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После инцидента судья штата Теннесси обязал должностных лиц сохранить абсолютно все улики и материалы, связанные с инцидентом. Защита назвала данное решение первым шагом на пути к обеспечению и защите конституционных прав осужденной.

В связи с произошедшим губернатор штата Билл Ли объявил о временном моратории на проведение всех казней до конца года. В регионе начато расследование не только случая Кристы Пайк, но и аналогичной инцидента, произошедшего в мае с Тони Каррутерсом, когда сотрудники тюрьмы также не смогли успешно установить внутривенные катетеры.

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Жестокая расправа и самый молодой смертный приговор

Преступление произошло в 1995 году в Ноксвилле. На тот момент 18-летняя Криста Пайк вместе со своим 17-летним бойфрендом Тадарилом Шиппом и еще одной сообщницей убила 19-летнюю однокурсницу по центру профессиональной подготовки Коллин Слеммер. Дело вызвало широкий резонанс из-за крайней жестокости. На теле жертвы был вырезан сатанинский символ.

В 1996 году суд признал Пайк виновной в убийстве первой степени и приговорила к высшей мере наказания. На тот момент она стала самой молодой женщиной в современной истории США, приговоренной к смертной казни. Подельник Пайк, Тадарил Шипп, из-за несовершеннолетнего возраста получил пожизненное заключение с правом на условно-досрочное освобождение, а третья участница – условный срок.

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Напомним, Криста Пайк была приговорена к смертной казни в 1996 году за убийство 19-летней Коллин Слеммер. На момент преступления ей было 18 лет.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Ливан станет первой страной на Ближнем Востоке, официально отказавшейся от высшей меры наказания – смертной казни.