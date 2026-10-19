Дональд Трамп все больше напоминает не президента Соединенных Штатов, а внештатного ведущего Russia Today. Еще немного – и его можно будет приглашать на совместные эфиры с Соловьевым и Скабеевой. И проблема даже не в абсурдности заявлений американского лидера, а в том, что они сопровождаются реальной политикой, которая подрывает международный авторитет США, отношения с союзниками и основы мирового порядка, который сама Америка строила десятилетиями.

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Только за последние дни мы услышали столько откровенного бреда, что комментировать его всерьез становится все сложнее.

Чего стоят заявления о якобы 10% Донбасса, оставшихся под контролем Украины, на фоне успешных действий наших Сил обороны на отдельных направлениях. Или разговоры о помощи России в защите ее нефтегазовой инфраструктуры от украинских ударов, пока российские ракеты и дроны ежедневно атакуют украинские города.

То есть Путин может продолжать уничтожать украинскую гражданскую инфраструктуру, а Украина, по мнению Трампа, должна прекратить удары по российской нефтяной отрасли, которая обеспечивает Кремль деньгами для ведения войны.

Отдельная история – почти детская доверчивость американского президента к словам Путина о том, что Россия якобы не передает оружие Ирану. И это при том, что военное сотрудничество Москвы и Тегерана давно не является секретом. А в придачу – сообщения о возможном ограничении доступа к Starlink и разведывательной информации, которая помогает Украине отслеживать российские ракетные пуски.

И, конечно, вершина политического абсурда – рассказы о том, что Украина якобы могла получить американские ракеты "Томагавк", а затем перепродать их каким-то группировкам в Южной Америке. Осталось пригласить Никиту Михалкова в Овальный кабинет, чтобы тот лично рассказал Трампу об украинских биолабораториях и зараженных птицах, которых готовили для атаки на Москву.

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Но хуже всего то, что все это – не единичные высказывания. За ними прослеживается вполне конкретная тенденция.

В течение последних месяцев администрация Трампа ищет возможности ослабить экономическое давление на Россию. История с белорусскими калийными удобрениями, смягчение нефтяных санкций, разговоры о возобновлении энергетических проектов с Москвой, закупка российского дизельного топлива – все это складывается в одну картину. Вместо изоляции агрессора мы наблюдаем попытки вернуть его в сферу международной торговли.

Главные истории дня

Трамп не просто помогает Путину. Он собственноручно обесценивает американские санкции, обещания и международные обязательства. Ведь какой смысл европейцам выполнять требования Вашингтона об отказе от российских энергоносителей, если сам американский президент готов договариваться с Москвой?

Это уже гораздо более обширная история, чем украинско-американские отношения. На наших глазах происходит демонтаж американского лидерства в мире. Причем не руками Китая, России или Ирана, а усилиями самого президента США.

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Но самое опасное, на мой взгляд, еще впереди. И касается оно уже не международной политики, а того, что будет происходить внутри Соединенных Штатов.

В ноябре Америку ждут промежуточные выборы в Конгресс. Республиканцы рискуют потерять большинство одновременно в Палате представителей и Сенате. Для Трампа это не просто потеря политического контроля. Демократическое большинство откроет путь к масштабным парламентским расследованиям, проверке решений администрации, финансовых связей президентского окружения и новому импичменту. А если будут установлены признаки уголовных правонарушений, вопрос ответственности может выйти далеко за пределы политических процедур.

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То есть для Трампа и части его команды эти выборы – борьба не только за политическое будущее, но и, потенциально, за личную юридическую безопасность.

И здесь возникает самый опасный вопрос: что будет делать Трамп, если поймет, что проигрывает?

Я не верю, что человек, который уже однажды отказывался признавать результаты президентских выборов, спокойно согласится с потерей республиканцами контроля над Конгрессом. Считаю вполне реальными попытки административного давления, дискредитации избирательного процесса, обвинения в фальсификациях и использование федеральных институтов в политической борьбе.

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Не исключаю и гораздо более опасных сценариев – очередного витка военной эскалации против Ирана или обострения ситуации вокруг Кубы. Масштабный кризис в сфере безопасности можно попытаться использовать как повод для чрезвычайных мер, давления на оппонентов и вмешательства в избирательные процедуры. Конечно, президент США не имеет полномочий просто отменить выборы, но даже попытка обойти установленные правила способна спровоцировать серьезное противостояние.

Американское общество уже находится в состоянии глубокого политического раскола. Добавьте к этому возможный отказ президента признать результаты голосования, конфликты между федеральной властью и штатами, массовые протесты и политическое насилие – и мы получим сценарий, который еще несколько лет назад казался немыслимым.

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Я вполне допускаю, что Америка может столкнуться с гибридной формой гражданского противостояния. Не обязательно с классической гражданской войной, фронтами и армиями, но с масштабной внутренней дестабилизацией, когда различные слои общества и политической системы перестанут признавать общие правила игры.

И это не только мои предположения. Конгрессмены из демократического лагеря, с которыми я общаюсь, вполне серьезно рассматривают возможность такого развития событий. Это не означает, что сценарий обязательно реализуется, но сам факт подобных обсуждений многое говорит о состоянии американской политической системы.

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Почему я считаю, что лучше не станет независимо от результатов выборов?

Если республиканцы сохранят большинство, Трамп может воспринять это как подтверждение правильности своей политики. Если проиграют – начнется жесткое противостояние между Белым домом и Конгрессом, которое может парализовать значительную часть государственной машины. А если президент попытается поставить под сомнение результаты голосования, кризис рискует выйти далеко за пределы обычной политической борьбы.

Для Украины это означает необходимость готовиться к длительному периоду американской непредсказуемости. Даже демократическое большинство в обеих палатах Конгресса не будет означать автоматического возврата к последовательной политике поддержки Украины, ведь президентские полномочия в сфере внешней политики никуда не исчезнут.

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И самый большой парадокс заключается в том, что Путину даже не нужно побеждать Соединенные Штаты. Достаточно наблюдать, как американский президент подрывает доверие к собственному государству, ссорится с союзниками, ослабляет давление на Россию и углубляет внутреннюю конфронтацию.

Трамп обещал сделать Америку снова великой. Но главным вопросом ближайших месяцев может стать уже не то, способны ли США управлять мировым порядком, а то, смогут ли они справиться с кризисом внутри собственного государства.

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