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Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
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Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности
C-130 "Геркулес". Источник: ar.wikipedia.org

Алжирский военно-транспортный самолет, следовавший в Россию, пролетел над Польшей. В последние недели такие рейсы стали более частыми и могут быть связаны с военно-техническим сотрудничеством и перевозкой вооружения.

Об этом сообщает Defence24. Польские военные связывают эти рейсы с более широкой системой военно-технического сотрудничества между Алжиром и Россией.

Алжирский самолет пролетел над странами НАТО

Польский военный радар зафиксировал самолет 6 октября около 6:45 утра. Борт вылетел с авиабазы Буфарик в Алжире и направлялся в московский аэропорт Внуково.

В Польшу он прибыл с юга, пролетев над Италией, Хорватией, Венгрией и Словакией.

Алжир перевозит оружие для России над территорией НАТО: всплыли громкие подробности

Польский военный радар зафиксировал самолет 6 октября. Источник: Скриншот

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После пересечения польского воздушного пространства самолет взял курс на восток, пролетел вблизи Гайневки и через территорию Беларуси направился в Москву. Как утверждают польские источники, подобные рейсы являются частью регулярных военно-логистических маршрутов между Алжиром и Россией.

Россия расширяет военную логистику в Африке

В материале отмечается, что в последние недели на маршрутах между Алжиром и Россией фиксировались различные военно-транспортные самолеты, среди которых – Ил-76МД и C-130H/H-30 Hercules. Их могут использовать для перевозки военных грузов, в частности вооружения, а также для обеспечения технического обслуживания российской военной техники, находящейся на вооружении Алжира.

Подобная логистика связана и с другими направлениями, в частности с поставками из Африки в Беларусь, от которых косвенно выигрывает Россия. На этом фоне Алжир и Ливия имеют важное стратегическое значение для Москвы благодаря своему расположению и возможности поддерживать военно-логистические маршруты в регионе.

Для Польши особое внимание привлекает тот факт, что часть таких маршрутов проходит через воздушное пространство стран НАТО. Это происходит на фоне расширения военного присутствия России в Африке и развития ее логистической сети на южном направлении.

Как писал OBOZ.UA, Россия завербовала в ряды оккупационной армии около 3 тыс. наемников из Африки. Набор "пушечного мяса" государство-агрессор проводит как минимум в 37 странах континента.

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