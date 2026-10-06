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АдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – Reuters

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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АдГ будет требовать пересмотра членства Германии в ЕС – Reuters
Алиса Вайдель, федеральная председатель партии АдН, выступает на предвыборном мероприятии в Нижней Саксонии. 10 сентября 2026 года. Источник: Julian Stratenschulte / picture alliance via Getty Images

Партия "Альтернатива для Германии", признанная правоэкстремистской на федеральном уровне, может отойти от одного из своих основополагающих принципов и не требовать выхода ФРГ из Европейского Союза. Вместо этого АдН сосредоточится на перестройке ЕС.

Речь идет о полноценном пересмотре договоров Евросоюза, чтобы превратить блок в более свободный альянс суверенных государств. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на стратегический план политической силы.

Журналисты напомнили, что АдН была создана в 2013 году в значительной степени в противовес политике единой европейской валюты. Члены партии выступали за роспуск валютного союза или выход Германии из него, и это провозглашалось в недавней предвыборной программе в Бундестаг на 2025 год.

Сейчас политическая сила стремится смягчить риторику и предложить реформы. Впрочем, любые изменения в десятилетней политической платформе "Альтернативы для Германии" требуют одобрения на партийном съезде, который состоится в следующем году.

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Что хочет изменить АдН

Вероятно, партия будет выступать за значительные ограничения вмешательства Европейского центрального банка.

Евросоюз, согласно документу, должен ослабить регулирование и сосредоточиться преимущественно на внутреннем рынке, защите внешних границ, вопросах безопасности и отдельных технологических проектах. Партия будет требовать введения национальных исключений, в частности в миграционной, социальной и финансовой политике.

Также предлагаются институциональные изменения, в частности отмена прямых выборов в Европейский парламент. Вместо них евродепутатов должны назначать парламенты государств-членов.

При этом "разрыв" с ЕС не исключается: если эти усилия не увенчаются успехом, "Альтернатива для Германии" будет настаивать на проведении референдума о членстве ФРГ.

Напомним, что АдН заняла второе место на прошлогодних национальных выборах после консерваторов канцлера Фридриха Мерца и стремится войти в состав федерального правительства к 2029 году. Основные политические партии Германии отказываются сотрудничать с АдН, а в мае 2025-го Федеральное ведомство по защите конституции Германии официально признало эту политсилу правоэкстремистской.

Как писал OBOZ.UA, ранее в Германии партия немецкой подруги Путина – "Альянс Сары Вагенкнехт за здравый смысл и экономическую справедливость" – сменила название. Из него убрали имя лидерши, и теперь это просто "Альянс за здравый смысл и экономическую справедливость". При этом аббревиатура партии BSW, составленная именно из имени Сары Вагенкнехт, осталась прежней.

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