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"Адекватный ответ на запланированные диверсии": Литва может полностью закрыть границу с Россией по примеру Эстонии

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read4 мин
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"Адекватный ответ на запланированные диверсии": Литва может полностью закрыть границу с Россией по примеру Эстонии
Литва предлагает США разместить войска на постоянной основе. Источник: x.com/GitanasNauseda

Литва не исключает возможности полностью закрыть границу с Россией, если попытки дестабилизации в регионе продолжатся. Президент страны Гитанас Науседа назвал решение Эстонии прекратить работу всех пограничных пунктов с декабря адекватным ответом на угрозу диверсий.

В то же время он подчеркнул, что Вильнюс должен учитывать особый статус страны как транзитной для Калининграда. Кроме того, Литва предложила США пакет мер для постоянного размещения американских войск на своей территории, сообщает LRT.

Литва может последовать примеру Эстонии

Науседа заявил, что решение Эстонии закрыть все пограничные пункты с Россией вполне понятно. По его словам, страна столкнулась с дерзкими попытками саботажа, которые создают опасный прецедент для всего региона.

"Решение Эстонии адекватное. Эстония сталкивается с очень дерзкими попытками, которые можно назвать актами саботажа. По сути, это силовые действия, создающие очень опасный прецедент. Это не новость для региона, поэтому решение Эстонии кажется мне вполне понятным", – заявил президент журналистам в понедельник.

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Он не исключил, что Литва также может прибегнуть к аналогичным мерам, если ситуация в регионе будет ухудшаться. В то же время, по словам Науседы, при принятии такого решения необходимо учитывать, что Литва является транзитной страной для Калининграда.

"Однако если попытки дестабилизировать ситуацию в регионе продолжатся, ответ должен последовать, а Россия не понимает, когда мы не реагируем на ее действия. Она считает это признаком слабости. Если бы подобные действия имели место, мы, безусловно, подумали бы о мерах, которые предотвратили бы их", – пояснил президент.

Почему Эстония закрывает границу с Россией

Эстония решила закрыть все пограничные пункты с Россией с декабря после того, как предотвратила попытку поджога предприятия по производству беспилотников, связанного с российской военной разведкой (ГРУ).

По сообщению ведомства, в субботу вечером ГРУ предприняло попытку диверсии на оборонном предприятии Threod Systems, которое производит разведывательные и боевые беспилотники.

Попытку нападения зафиксировали в районе Виймси, к северу от Таллинна. В связи с этим силы безопасности задержали восемь граждан Латвии.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал инцидент частью более широкой гибридной войны, которую Россия ведет против Европы, чтобы снизить поддержку Украины и ослабить давление на Москву.

Науседа также сообщил, что о решении Эстонии его проинформировал премьер-министр Кристен Михал.

Литва предлагает США разместить войска на постоянной основе

Президент Литвы также прокомментировал переговоры с Соединенными Штатами о постоянном размещении американских военнослужащих в стране. По его словам, Вильнюс уже подготовил пакет предложений и готов внести значительный вклад в увеличение численности американского контингента.

"Мы сформулировали наши предложения, то, как мы представляем себе и в какой мере готовы внести свой вклад в значительное увеличение численности американских войск, а также то, что это развертывание будет не ротационным, а постоянным. Мы находимся в процессе, говорить о каких-либо результатах сегодня пока рано. Однако могу заверить вас, что наши предложения очень серьезные и, что важнее всего, мы серьезно подходим к их реализации", – заявил Науседа журналистам в Пабраде.

Он добавил, что американские военные и руководство США могут оценить прогресс, которого Литва достигла за короткий период. По его словам, военная инфраструктура страны ежемесячно адаптируется к самым высоким стандартам, чтобы американские военные и солдаты союзников могли проводить полномасштабные учения.

Науседа также подчеркнул, что нынешняя ротация американских войск не будет разовой. По его словам, существует план дальнейших ротаций, хотя обычно о таких мерах не объявляют на длительный период вперед.

Когда в Литву прибудут американские батальоны

В понедельник министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас подтвердил радиостанции LRT, что страна уже передала США пакет предложений по созданию постоянной американской военной базы.

Науседа ранее сообщил, что с середины ноября в Литву вновь направят два американских батальона. По его словам, таким образом администрация США полностью выполнит свои обязательства по размещению военных сил в стране.

В конце сентября во время визита в США Каунас сообщил, что в Литву прибудут два батальона американских военных. Один из них будет тяжелым, а другой – инженерным. В конце октября в страну уже прибыло более 200 американских военнослужащих.

После завершения ротации в начале июня из Литвы начали выводить более тысячи американских солдат и военную технику. Обычно после одной ротации следовала следующая, однако на этот раз прибытие новой группы задержалось.

После вторжения России в Украину четыре года назад Вашингтон начал регулярную ротацию войск в странах Балтии и Польше. Тяжелые батальоны США находятся в Литве на ротационной основе с 2019 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Эстония с 1 декабря 2026 года закроет все пункты пропуска на границе с Россией. Этот шаг связан с деятельностью российской военной разведки ГРУ и попытками дестабилизировать ситуацию в Эстонии. 

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