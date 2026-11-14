"Абсолютно возмутительно": в Финляндии ответили на требование РФ о ее выходе из НАТО

Российские требования сократить присутствие НАТО на восточном фланге Альянса неприемлемы, а Финляндия не собирается ограничивать собственную деятельность в интересах Москвы. В Хельсинки считают, что такими заявлениями Кремль проверяет готовность США и Европы уступать российскому давлению.

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Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью журналистам в пятницу, 13 ноября, сообщает Bloomberg. Он назвал "абсолютно возмутительным" само предложение о выходе Финляндии из НАТО и подчеркнул, что такие вопросы не могут быть предметом переговоров.

Финляндия ответила на требование РФ

"Россия хочет, чтобы европейские страны НАТО ограничили собственные операции в интересах России, но такие вещи не могут быть предметом переговоров", – заявил Хяккянен.

Эти слова стали реакцией финского министра на публикацию немецкого издания Bild, что Россия предложила создать новую архитектуру безопасности в Европе, которая, в частности, предусматривает выход Финляндии из НАТО и вывод военных баз Альянса из стран Балтии.

"Сама мысль об этом – абсолютно возмутительна, – подчеркнул Хяккянен. – Россия это прекрасно понимает".

В то же время Bloomberg отмечает, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу отрицал, что Москва выдвигала требование о выходе Финляндии из НАТО. По его словам, ему такое предложение неизвестно и оно не было частью обсуждений.

В Финляндии предупредили о стратегии Кремля

Хяккянен заявил, что в последние дни Россия пытается проверить, насколько США и Европа готовы к уступкам.

"Совершенно очевидно, что Россия не настроена серьезно на мирные переговоры; вместо этого она расширяет свои требования – от вопросов, связанных с войной в Украине, до изменения архитектуры европейской безопасности на более выгодных для себя условиях", – сказал финский министр.

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Он также предостерег западных политиков от российской тактики смещения требований во время переговоров, отметив, что это давняя российская стратегия, и призвал не поддаваться на блеф Кремля.

"Всем западным политикам стоит обратить внимание на то, что это часть давней российской психологической стратегии: постоянно менять правила игры во время переговоров, делая их невыгодными для нас. Мы не должны поддаваться на этот блеф", – заявил Хяккянен.

Финляндия, которая более столетия назад была частью Российской империи и дважды воевала с восточным соседом, вступила в НАТО в 2023 году – после полномасштабного вторжения России в Украину. Теперь страна охраняет более половины сухопутной границы Альянса с Россией.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, представители страны-агрессора России во время неофициальных переговоров о завершении войны в Украине выдвинули ряд требований, касающихся безопасности всей Европы. В частности, Москва требует выхода Финляндии из НАТО и отказа от размещения баз Альянса в странах Балтии. Об этом написало BILD, ссылаясь на собственные источники. По данным издания, эти предложения также представили европейцам во время переговоров в Абу-Даби.