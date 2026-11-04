Абдул Ель-Саид станет первым мусульманином в Сенате США: что известно о демократе, победившем на выборах в Мичигане

Врач Абдул Эль-Саид, представляющий прогрессивное крыло Демократической партии, победил на выборах в Сенат США от Мичигана, опередив республиканца Майка Роджерса. Он войдет в историю как первый мусульманин, занявший пост сенатора Соединенных Штатов.

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Об этом пишет британское издание The Guardian. О своей победе Эль-Саид объявил в штаб-квартире Демократической партии штата в Детройте.

Во время предвыборной кампании политик подвергался нападкам из-за своих религиозных убеждений. В частности, президент США Дональд Трамп и его сторонники прибегали к исламофобской риторике и ставили под сомнение его преданность Соединенным Штатам.

В речи после победы демократ упрекнул оппонентов в попытках расколоть американское общество вместо того, чтобы сосредоточиться на экономических трудностях граждан.

Ранее Эль-Саед возглавлял департамент здравоохранения округа Уэйн. Во время предвыборной кампании он выступал за введение всеобщей системы медицинского страхования Medicare for All, а также призывал прекратить военную помощь США Израилю.

Напомним, по итогам промежуточных выборов в Конгресс США демократы получили большинство в обеих палатах – Сенате и Палате представителей. По предварительным данным CNN, в нижней палате они получали 229 мест против 139 у республиканцев. В Сенате преимущество демократов составляло 54 места против 44.

Комментируя результаты голосования, президент США Дональд Трамп заявил, что не считает их личным поражением. Ответственность за неудачные результаты республиканцев он возложил на самих кандидатов, а не на политику своей администрации.