Хьюстонский промышленный магнат и ветеран войны во Вьетнаме Джон Пойндекстер нашел неожиданное применение своему многомиллионному состоянию. Не имея семьи и наследников, 81-летний владелец крупного бизнеса решил вложить капитал в возрождение заброшенного техасского городка Шафтер с населением всего около 25 человек.

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Для реализации проекта бизнесмен основал фонд Tidewater and Big Bend Foundation. Об этом сообщает издание Fortune.

Вложения в заброшенные земли

Шафтер расположен в округе Пресидио – одном из самых малонаселенных и бедных регионов Техаса, где почти пятый житель находится за чертой бедности. Бывший центр добычи серебра окончательно опустел после закрытия местной шахты в 1942 году.

Согласно налоговой отчетности, с конца 2020 года организация получила почти 67 миллионов долларов пожертвований. Фонду также перейдет все личное имущество Пойндекстера, включая ранчо Сиболо-Крик площадью 30 тыс. акров.

Музей под открытым небом и курорт

Планы миллиардера включают создание в Шафтере курорта и музея живой истории. Главными объектами реконструкции станут старинный салун, универсальный магазин и почтовое отделение, около дюжины исторически достоверных глинобитных домов, доступных для посуточной аренды туристам, местная историческая церковь на въезде в город.

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В отличие от технологических гигантов из Кремниевой долины, скупающих земли для строительства футуристических мегаполисов, Пойндекстер стремится воссоздать атмосферу прошлого. Проект часто сравнивают с реставрацией Колониального Вильямсбурга, начатой Джоном Рокфеллером-младшим в 1920-х годах.

Надежда для местных жителей

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Хотя не все горожане относится к инициативе однозначно, многие ждут появления новых сервисов. Сейчас ближайший продуктовый магазин находится в 19 милях от Шафтера. Представители местного совета по водоснабжению рассчитывают, что реставрация привлечет внимание к инфраструктуре, а появление надежного водопровода даст импульс к полноценному развитию города.

Откуда у инвестора капитал

Джон Пойндекстер – единственный владелец компании JB Poindexter & Co, основанной им в 1985 году. Предприятие производит кузова для грузовиков UPS и занимает около 66% американского рынка фургонов класса 5, а его годовая выручка превышает 2,7 миллиарда долларов.

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На вопрос о том, почему он не передает капитал родственникам, Пойндекстер отвечает просто. Свое решение инвестировать в историю он объясняет желанием отдать дань уважения прошедшим эпохам.

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