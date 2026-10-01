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"12 атомных бомб каждую секунду": ученые заявили, что океаны нагреваются с рекордной скоростью

Катя Помазан
Катя Помазан
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"12 атомных бомб каждую секунду": ученые заявили, что океаны нагреваются с рекордной скоростью
Океан.
Источник: Magnific.com

Мировой океан поглощает около 90 % избыточного тепла, образующегося в результате деятельности человека, в частности сжигания ископаемого топлива. В 2025 году он поглотил рекордные 23 зетаджоуля дополнительной энергии — это примерно в 40 раз больше, чем потребляет все человечество за год. Изменения в океанической системе носят долгосрочный характер и уже влияют на морскую флору и фауну, а также на прибрежные регионы.

Об этом говорится в отчете Copernicus Ocean State Report. Как сообщает CNN, документ подготовили более 100 международных ученых на основе данных спутников, буев и датчиков, собранных в течение более чем 40 лет.

Согласно отчету, скорость нагрева океана за последние два десятилетия удвоилась. Температура поверхности Мирового океана достигала рекордных значений в 2023, 2024 и 2026 годах.

В 2025 году Мировой океан поглотил дополнительные зетаджоули тепла. Такое количество энергии эквивалентно энергии примерно 12 атомных бомб, подобных сброшенной на Хиросиму, взрывающихся каждую секунду в течение года. Для сравнения: это примерно в 40 раз больше, чем общий объем энергии, потребленной человечеством за весь 2025 год.

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Дополнительное тепло вызывает морские тепловые волны, усиливает штормы и наносит ущерб морским экосистемам. В то же время повышение температуры воды способствует росту уровня моря, поскольку теплая вода расширяется. Еще одним фактором является таяние льда.

С 1999 года средний глобальный уровень моря повышался примерно на 3,8 мм ежегодно. В целом он поднялся почти на 10 см, а с 2012 года темпы повышения ускорились. Это создает дополнительные риски для сотен миллионов людей, проживающих в прибрежных районах.

Еще одной проблемой является закисление океана. С 1985 года кислотность морской воды возросла примерно на 17 % из-за поглощения углеродных выбросов. Это затрудняет образование и поддержание скелетов и раковин у кораллов, устриц, омаров и других морских организмов.

Особое беспокойство ученых вызывает состояние европейских морей. В 2024 году Средиземное и Чёрное моря пережили рекордные морские тепловые волны. Некоторые из них длились более 30 дней, а температура воды превышала средние показатели на 4,6 градуса Цельсия.

Экстремальные погодные явления также влекут за собой серьезные последствия для людей и инфраструктуры. В 2024 году шторм "Луи" принёс на отдельные участки побережья Испании волны высотой около восьми метров. Он привёл к гибели одного человека, перебоям с электроснабжением и повреждению инфраструктуры.

Другой шторм в Ботническом заливе между Швецией и Финляндией вызвал настолько сильное перемещение воды, что уровень моря упал примерно на 1,5 метра. Из-за этого паромное сообщение было приостановлено на 18 часов.

Значительные изменения происходят и в полярных регионах. За последние четыре десятилетия температура поверхности моря в Арктике выросла примерно на 4,2 градуса Цельсия.

В период с 1979 по 2025 год среднемесячная площадь арктического морского льда сокращалась примерно на 190 тысяч квадратных миль за десятилетие. Это сопоставимо с площадью Испании.

В Антарктике рекордно низкий уровень морского льда в 2022 году совпал с первым зафиксированным случаем массового провала размножения императорских пингвинов. В отчете это назвали свидетельством того, что изменение климата уже меняет среду обитания видов, зависимых от льда.

Особенно уязвимыми к повышению уровня моря, более мощным циклонам и разрушению коралловых рифов остаются небольшие развивающиеся островные государства. Для них изменения в океане представляют не только экологическую, но и экономическую проблему, а также угрозу безопасности.

Генеральный директор Mercator Ocean International Пьер Бахюрель подчеркнул, что потепление, повышение уровня моря и деградация экосистем взаимосвязаны и свидетельствуют о масштабных долгосрочных изменениях.

Авторы отчета призывают обеспечить постоянный мониторинг океанов, чтобы правительства и местные сообщества могли своевременно оценивать риски и готовиться к будущим последствиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал: насколько глубок Мировой океан в своей самой глубокой точке? Казалось бы, современные технологии давно должны были дать точный ответ на этот вопрос. Однако даже после десятков измерений ученые получают разные результаты.

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