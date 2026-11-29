Как погибнет Солнце: ученые сделали новое открытие

Хотя Солнце кажется нам чем-то, что было до нас и останется после нас, оно все же не будет существовать вечно. Ученые уверенно утверждают: через миллиарды лет наша звезда погибнет. Массивные звезды завершают свое существование взрывами сверхновых, тогда как Солнце и другие звезды подобной массы угасают гораздо спокойнее. Впрочем, это не означает, что их гибель проходит совсем незаметно.

Новые наблюдения, проведенные с помощью Атакамского большого миллиметрового/субмиллиметрового массива ALMA (крупнейшего в мире радиотелескопа, состоящего из 66 антенн и расположенного на севере Чили), свидетельствуют: последние этапы жизни Солнца могут проходить не совсем так, как ранее предполагали ученые. О деталях этой катастрофы, как их прогнозируют астрономы, рассказало издание Space.com.

Исследователь Лаборатории реактивного движения NASA (JPL) Рагхвендра Сахай, руководивший работой, объяснил, что именно удалось зафиксировать с помощью ALMA. "По сути, это физический снимок события, о котором до сих пор мы в основном судили по теоретическим моделям. Впервые нам удалось зафиксировать последний ядерный пульс звезды, застывший в газе", – описал он сделанное открытие.

Звезды, подобные Солнцу, "умирают", когда в их ядрах иссякает водород. Это означает, что в центральной части звезды прекращается термоядерный синтез водорода с образованием гелия. Поскольку этот процесс является главным источником энергии звезды, она больше не может противостоять собственному тяготению, направленному внутрь.

Когда ядро звезды сжимается и превращается в звездный остаток – белый карлик, внешние слои, где водород все еще продолжает превращаться в гелий, расширяются. Так звезда переходит в относительно короткую фазу красного гиганта. Со временем внешние слои охлаждаются и рассеиваются в пространстве, а вокруг центрального белого карлика остается оболочка из газа и пыли, известная как планетарная туманность.

Во время фазы красного гиганта ядро звезды окружено слоями водорода и гелия. Время от времени в этих слоях происходят вспышки термоядерной активности, которые называют тепловыми импульсами. Во время таких эпизодов вещество звезды выбрасывается в космическое пространство.

Антенны радиотелескопа ALMA. Источник: twanight.org

Чтобы лучше изучить этот этап звездной эволюции, ученые с помощью ALMA наблюдали за звездой IRAS 06530-0213, расположенной примерно в 12 тысячах световых лет от Земли в созвездии Единорога. Наблюдения выявили большое газовое кольцо, которое, похоже, является своего рода застывшим свидетельством последней термоядерной вспышки звезды. Этот газовый "ископаемый след" окружает планетарную туманность в форме песочных часов, которая как раз формируется.

Исследователям удалось установить, что ширина газовой оболочки IRAS 06530-0213 составляет примерно половину светового года, а выброшена она была в космос около 6500 лет назад. Это первое прямое свидетельство последнего теплового импульса перед тем, как звезда такого типа переходит к завершающему этапу своего существования.

По мнению ученых, в течение примерно 2000 лет после этого импульса звезда теряла массу с меньшей скоростью. Однако на протяжении следующей тысячи лет темпы потери массы резко возросли. В результате образовалась неравномерная газовая оболочка, которую теперь можно увидеть как переплетение нитевидных структур вокруг угасающей звезды. Спиральная форма этих структур может свидетельствовать о наличии у IRAS 06530-0213 невидимого звездного компаньона, который вращается вокруг нее и возмущает газ.

Тем временем планетарная туманность в форме песочных часов, непосредственно окружающая звезду, начала формироваться примерно 700 лет назад. Следовательно, фаза красного гиганта в жизни IRAS 06530-0213 завершилась совсем недавно – по крайней мере по космическим меркам.

Однако наблюдения IRAS 06530-0213 с помощью ALMA выявили и другие неожиданные особенности. Так, ученых удивил химический состав угасающей звезды. Исследователи обнаружили вокруг IRAS 06530-0213 неожиданно большое количество тяжелых изотопов таких элементов, как углерод, кислород и азот.

Это не согласуется с моделями, описывающими образование химических элементов в звездах вроде IRAS 06530-0213 и их последующее смешивание с окружающим веществом. В то же время подобные признаки уже находили у других необычных звездных объектов. Считается, что причиной этого могут быть мощные вспышки термоядерного синтеза.

Снимок ALMA объекта IRAS 065... Источник: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO); Sahai et al. (2026) Развернуть

Помимо неожиданных находок, ученые также не обнаружили того, что рассчитывали увидеть. Ранее было известно, что звезды на завершающем этапе жизни, подобные IRAS 06530-0213, могут иметь звезды-компаньоны. Обычно оба объекта окружены компактным пылевым диском. Такие диски косвенно свидетельствуют о том, что вещество перетекает от близкой звезды-компаньона к угасающей звезде. Этим процессом ученые объясняли формирование планетарных туманностей в форме песочных часов под действием струй вещества.

Однако с помощью ALMA обнаружить такой диск вокруг IRAS 06530-0213 не удалось. Исследователи предполагают, что он мог существовать, но недолго. За это время диск обеспечил кратковременный выброс скоростных струй вещества, которые помогли сформировать туманность в форме песочных часов, а затем просто исчез.

"У угасающих звезд очень часто есть скрытые компаньоны. Они придают выброшенному веществу сложные биполярные или мультиполярные формы вместо простых сферических оболочек, – подвел итог Сахай. – Наблюдения за IRAS 06530-0213 показывают, что все гораздо сложнее, чем предполагает упрощенное объяснение, которым мы пользовались до сих пор".

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