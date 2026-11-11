Ученые нашли в океане нетронутые системы: в чем их уникальность

В мире, где большинство морских экосистем страдает от глобального потепления, загрязнения и истощения природных ресурсов, найти нетронутые уголки природы становится все труднее. Однако во время исследования коралловых атоллов Бикар и Бокак в Тихом океане ученые обнаружили удивительно хорошо сохранившиеся биологические сообщества.

Эти территории, вошедшие в состав первого национального морского заповедника Маршалловых Островов, долгое время оставались изолированными благодаря географической удаленности и традиционной охране со стороны местных общин. Исследователи считают эти атоллы уникальными природными эталонами, которые помогают понять, как выглядел Мировой океан до масштабного вмешательства человечества, отмечает издание ScienceAlert.

Богатое биоразнообразие и господство морских хищников

Благодаря значительной удаленности от населенных пунктов – атолл Бикар находится на расстоянии более 100 км, а Бокак – почти в 400 км от ближайшего жилья – здесь сохранилась чрезвычайно высокая концентрация фауны.

Во время экспедиции ученые зафиксировали 266 видов рифовых рыб, причем львиную долю биомассы рифа составляют именно акулы: около 26,8% на Бикаре и почти 33,9% на Бокаке.

Рыбы, обитающие в Тихом океане. Источник: frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1957660 Развернуть

Использование глубоководных аппаратов позволило обнаружить на глубинах до 275 метров еще 138 видов рыб, 14 из которых ранее не фиксировались в регионе Маршалловых Островов. Результаты исследования опубликованы в Frontiers in Marine Science.

Гнездование птиц, черепах и климатические угрозы

Помимо богатого подводного мира, атоллы демонстрируют процветающую жизнь на суше и в прибрежных зонах, служа домом для 17 видов морских птиц и важным местом гнездования зеленых морских черепах. На Бикаре исследователи зафиксировали сотни следов черепах и гнездовых ям среди нетронутой местной растительности. Однако ученые отмечают, что даже эти изолированные системы ощущают глобальное влияние современной эпохи: здесь обнаружены популяции завезенных инвазивных крыс, а также угрозы, связанные с повышением температуры воды и закислением океана.

Расположение атоллов Бикар и Бокак. Источник: frontiersin.org/journals/marine-science/articles/10.3389/fmars.2026.1957660 Развернуть

Сравнение с пострадавшими регионами и значение для науки

Ученые подчеркивают, что атоллы Бикар и Бокак являются важным научным ориентиром, показывающим, что именно потерял океан в более населенных регионах планеты. Контраст стал особенно заметным, когда после изучения этих уголков исследователи посетили атолл Бикини, где в середине XX века проводились ядерные испытания США.

В отличие от цветущих рифов Бокака, погружения у Бикини показывают мертвые коралловые острова и значительно более бедный подводный мир. Сохранение и глубокое изучение таких мест, как Бикар и Бокак, критически важны для разработки эффективных стратегий восстановления экосистем по всему миру.

OBOZ.UA писал ранее, почему ученым не удается узнать точную глубину Мирового океана.