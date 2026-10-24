Звездная ночь Ван Гога.

Ученые раскрыли главную тайну знаменитой "Звездной ночи" Ван Гога

Одно из самых узнаваемых произведений в истории мирового искусства – "Звздная ночь" Винсента Ван Гога на протяжении десятилетий хранила в себе тайну. Искусствоведы и астрономы спорили что изобразил художник – реальное ночное небо или же полотно является плодом его фантазии.

Новое исследование исследователей из Южной Кореи дало долгожданный ответ на этот вопрос. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ошибка прошлых лет

Предыдущие попытки датировать картину и привязать ее к реальным астрономическим наблюдениям давали противоречивые результаты. Одной из наиболее популярных версий была середина июня 1889 года, однако фаза Луны в тот период совершенно не соответствовала тому, что изображено на полотне.

Команда исследователей из южнокорейской компании SLLAB Inc. и Школы космических исследований Университета Кен Хи установила, где именно их предшественники допустили ключевую ошибку. Прошлые группы ученых ошибочно принимали звездное скопление на картине за созвездие Овна.

"Для астронома-наблюдателя скопление звезд на картине – это Гиады в созвездии Тельца. Но как только я прочитал более ранние исследования, объясняющие это как знак Овна, я услышал, как картина зовет меня", – отметил первый автор исследования Элайджа Чон Хен Ким, генеральный директор SLLAB и аспирант Университета Кен Хи.

Научное исследование. Источник: Scientific Reports

Идеальное совпадение 1889 года

Взяв за основу гипотезу о звездном скоплении Гиады, ученые провели новые расчеты. Они пришли к выводу, что картина отражает положение небесных тел на рассвете 22 июля 1889 года.

В то утро над горизонтом одновременно были видны Луна, Венера и Гиады в созвездии Тельца. При этом фаза Луны была более полной, что гораздо точнее соответствует изображению на холсте. Июньская же дата была окончательно исключена, так как Венера и Овен не могли наблюдаться одновременно на сумеречном небе того периода.

Письма художников и сводки погоды

Чтобы подтвердить свои выводы, исследовательская группа отправилась в Сен-Реми, чтобы лично проверить, позволяла ли перспектива из окна Ван Гога видеть эти созвездия.

Дополнительные доказательства нашлись в эпистолярном наследии самого живописца. В письмах, датированных этим периодом, Ван Гог упоминает пение цикад, что указывает на сильную жару, характерную именно для июля 1889 года. Метеорологические сводки того времени также подтверждают, что в ночь на 22 июля небо над Сен-Реми было абсолютно чистым.

Реальность, а не фантазия

Хотя исследователи не исключают, что Ван Гог мог объединить наблюдения нескольких смежных ночей в одну композицию, главный вывод работы заключается в другом.

Таким образом, ученым удалось доказать, что шедевр Ван Гога – это не произвольная фантазия, а результат реальных наблюдений за ночным небом, которое действительно существовало в конкретный июльский рассвет.

Звездная ночь Ван Гога. Источник: Google Arts & Culture

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