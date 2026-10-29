Ученые научились передавать запахи через интернет: как работает новая технология Scentronic

Китайские и американские инженеры-ученые из Чжэцзянской лаборатории и Университета штата Огайо соответственно разработали технологию, которая позволяет передавать запахи через интернет-сети и воспроизводить их на расстоянии. Это – система Scentronic, которая с помощью искусственного интеллекта распознает ароматы и отправляет цифровой сигнал специальному устройству, воспроизводящему соответствующий запах. Пока что разработка способна работать только с пятью ароматами, однако она уже портативна.

Система Scentronic уже представлена в научном журнале Science Advances. В свою очередь, в Reuters назвали инженеров учеными, поскольку они исследуют возможность внедрения своей разработки в повседневную жизнь.

"Scentronic отличается тем, что объединяет в себе возможность распознавать запахи и генерировать их для удаленного обмена. Насколько нам известно, наше исследование является первым, в котором изучается интеграция этих возможностей в компактную платформу для удаленного обмена запахами", – цитирует агентство Яна Чунью, доктора кафедры материаловедения и инженерии Университета штата Огайо, ведущего автора "исследования".

Как это работает

Американские и китайские инж... Источник: Science Advances Развернуть

Система состоит из двух устройств, соединенных любой сетевой связью. Главным в Scentronic считается портативное устройство диаметром примерно 15 сантиметров, которое работает как "электронный нос". С помощью газовых сенсоров оно определяет химические соединения в воздухе. Устройство передает данные сенсоров в сеть, где искусственный интеллект распознает соответствующий аромат.

В свою очередь, ИИ отправляет цифровую информацию на принимающее устройство, которое "может находиться даже на другом конце света". Приемник использует специальные картриджи с ароматическими жидкостями и выпускает молекулы, воспроизводящие нужный запах.

Американские и китайские инж... Источник: Science Advances Развернуть

Приемное устройство еще меньше, однако его размер зависит от количества картриджей с ароматическими жидкостями.

Что может Scentronic

Инженеры создали несколько прототипов такого устройства. Прототип приемного устройства, например, можно носить на руке в виде браслета или часов, на шее как ожерелье и т. д.

Американские и китайские инж... Источник: Science Advances Развернуть

Пока Scentronic работает с пятью "знакомыми" ему ароматами. Это запахи кофе, апельсина, пива, торта и красного вина.

По результатам испытаний, точность распознавания запахов составляет 96%.

В то же время система пока не способна распознать и воспроизвести любой другой аромат, поскольку для этого ее необходимо обучить распознавать новые запахи и добавить соответствующие ароматические жидкости.

Также "ученые" не рассказывают, что именно будет воспроизводить их система, если ей предложат, например, пиво с запахом апельсина или кофе.

Для чего все это

Американские и китайские инж... Источник: Science Advances Развернуть

Первым в Чжэцзянской лаборатории и Университете штата Огайо назвали возможное применение технологии… "в медицинском контексте". А именно – устройство предлагается для психофизического тестирования и оценки сенсорных потерь. Известно, что поствирусные заболевания как ковид, а также травмы головы и отдельные нейродегенеративные заболевания могут вызывать такие нарушения обоняния, как паросмия и фантосмия, или приводить к полной потере обоняния.

"Клиницистам нужны точные, желательно дистанционные инструменты для отслеживания этих изменений", – почему-то уверены инженеры.

Вторым вариантом применения разработки они предложили дополнить видеозвонки, игры с виртуальной и дополненной реальностью. Например, люди смогут не только видеть блюдо во время видеозвонка, но и ощущать его аромат на расстоянии.

Третий вариант столь же неожиданный, как и первый – инженеры предлагают использовать свою разработку в сфере сетевой торговли. Технология потенциально позволит покупателям знакомиться с запахами духов или продуктов перед заказом.

Так или иначе, сейчас создатели Scentronic работают над расширением "базы доступных ароматов" и совершенствованием "точности их воспроизведения".

Как сообщал OBOZ.UA, в отличие от упомянутых выше пива и кофе, регулярное употребление чая напрямую связано со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, в частности инфаркта и инсульта. В то же время исследователи обнаружили, что черный чай продемонстрировал более последовательную связь со снижением рисков, чем зеленый, а употребление слишком горячего напитка, напротив, ассоциировалось с худшими показателями здоровья сосудов.