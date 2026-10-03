В океане обнаружили почти 12 тысяч неизвестных вирусов: что говорят ученые

В Тихом океане в зоне разлома Кларион-Клиппертон ученые обнаружили 11 742 вида вирусов, почти 99 % из которых ранее не были известны науке. Исследователи полагают, что они могут играть важную роль в процессах, происходящих в экосистемах глубоководных районов.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications. Учёные из Университета Чунцина и Второго института океанографии Китая изучали вирусное разнообразие зоны Кларион-Клиппертон, чтобы собрать базовые данные о микробной экосистеме региона перед возможным началом добычи полезных ископаемых.

Почти все обнаруженные вирусы оказались новыми

Зона Кларион-Клиппертон расположена глубоко в Тихом океане и является местом наибольшего скопления полиметаллических конкреций в мире. Несколько стран активно исследуют этот район из-за значительных запасов минералов, однако он также является уникальной средой обитания для многих организмов.

Для исследования учёные использовали образцы кернов донных отложений, собранные в 2023 и 2024 годах. Они выделили из них ДНК и РНК, после чего сравнили полученные данные с образцами из других районов глубокого океана.

В результате исследователи обнаружили 11 742 отдельных вируса. Почти все они оказались совершенно новыми для науки и имели очень мало общего с вирусами, найденными в других глубоководных средах.

Вирус. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Как вирусы влияют на океан

Большинство обнаруженных вирусов специализируются на заражении простых одноклеточных организмов — бактерий и архей. Эти микробы участвуют в важных природных циклах: круговороте углерода, азота, фосфора, серы и металлов.

Учёные выяснили, что вирусы способны влиять на метаболизм своих хозяев и даже помогать им справляться с высокой концентрацией металлов. Таким образом, вирусы играют регулирующую роль в биогеохимических процессах на дне океана.

Океан. Иллюстративное фото. Источник: Pexels

Добыча полезных ископаемых может изменить окружающую среду

Полиметаллические конкреции являются потенциально ценным источником металлов, в частности кобальта, никеля, лития и цинка, которые могут использоваться для производства электроники.

В то же время именно эти образования составляют основу многих глубоководных экосистем. Поэтому возможная добыча полезных ископаемых может повлиять не только на конкреции, но и на организмы, обитающие вокруг них.

По словам авторов исследования, добычаприведет к физическому возмущению, повторному подъему и повторному оседанию донных отложений. Эксперименты с длительным возмущением таких отложений показали, что его последствия могут сохраняться десятилетиями.

Учёные отмечают, что пока неясно, как именно добыча повлияет на вирусы, их хозяев и экологические функции, которые они выполняют. Для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, ученые в очередной раз исследовали самую глубокую известную часть Мирового океана — Бездну Челленджера. Новые измерения показали, что даже современные технологии не позволяют определить ее глубину с абсолютной точностью.

Как писал OBOZ.UA, в Тихом океане ученые впервые за 150 лет зафиксировали необычную аномалию, которая может оказать значительное влияние на климат. Исследователи предполагают, что она способна даже превзойти по масштабу Эль-Ниньо.