Украина передала образцы семян в "Хранилище Судного дня" на Шпицбергене. Фото

Украина передала часть национальной коллекции семян во Всемирное хранилище семян на архипелаге Свальбард в Норвегии. Этот международный резерв предназначен для сохранения генетических ресурсов растений, в частности на случай утраты основных коллекций.

О передаче сообщило Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Всего в хранилище доставили 773 образца семян десяти сельскохозяйственных культур. Это уже вторая передача украинского генетического материала на Шпицберген, но первая после начала полномасштабной войны.

Защита коллекции

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий подчеркнул, что сохранение национального генофонда растений является вопросом безопасности страны и продовольственной стабильности будущих поколений.

По его словам, из-за войны украинская аграрная наука и стратегические ресурсы оказались под прямой угрозой. Передача дублетной коллекции в международное хранилище должна защитить достижения украинских селекционеров от рисков, связанных с безопасностью.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Норвегии Алексей Гавриш также отметил, что генетические ресурсы растений являются частью национального наследия и стратегическим ресурсом для будущего сельского хозяйства.

Какие семена были переданы

В арктическое хранилище поступили образцы десяти культур:

- тритикале;

- ячменя;

- гречихи;

- проса;

- гороха;

- белого люпина;

- вики посевной;

- горчицы сарептской;

- люцерны;

- клевера.

В целом за рубежом хранится материал, составляющий около 10% национальной коллекции семян Украины. Она насчитывает более 154,3 тысячи образцов.

Помощь партнеров

Сохранение коллекции стало возможным благодаря инициативе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) при финансовой поддержке Европейского Союза. К работе также присоединились Национальная академия аграрных наук Украины, Crop Trust и NordGen. Техническая поддержка была оказана в рамках Международного договора о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства.

В рамках проекта 51 тысячу образцов семян перевезли в западную Украину. В конце 2025 года открыли постоянный дублетный центр для сохранения коллекции.

Глава Представительства ФАО в Украине Шахноза Муминова подчеркнула, что сохранение генетического разнообразия помогает фермерам и ученым создавать устойчивые сорта сельскохозяйственных культур. По её словам, организация вместе с партнёрами работает не только над защитой коллекции, но и над её сохранением в рамках более широких усилий по восстановлению аграрного сектора.

Секретарь Международного договора о генетических ресурсах растений Кент Ннадози отметил, что украинские коллекции имеют значение не только для Украины, но и для всего мира.

Напомним, Украина присоединилась к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства в августе 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, учёные предложили создать лунное биохранилище в качестве "запасного варианта" для жизни на Земле. Они говорят, что важно иметь объект, находящийся вне зоны досягаемости климатических изменений и других событий на Земле.

Еще ранее OBOZ.UA сообщал, что был обнародован окончательный вариант конструкции "Хранилища Судного дня" на Шпицбергене, в котором организация Global Crop Diversity Trust намерена сохранить для человечества три миллиона образцов семян.