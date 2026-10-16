В Турции откопали 1800-летний каменный оракул с древними инструкциями по гаданию. Фото

На юго-западе Турции, где когда-то находился древний город Кибира, археологи обнаружили каменный монумент, которому не менее 1800 лет. Это изготовленный из известняка оракул, на четырех сторонах которого имеются надписи. Как выяснили ученые, эти надписи представляют собой инструкцию по гаданию "астрагаломантия", то есть гаданию на костях.

Как полагают исследователи, изначально оракул стоял на торговой площади Кибиры, но со временем его вмуровали в часовню, посвященную богу Гермесу. Как известно, Гермес считался покровителем путешественников и торговли. А еще – и гадания.

Практика астрагаломантии

Астрагаломантия – форма гадания, при которой люди бросали кости из голеностопных суставов животных, чтобы получить послание от богов.

Оракул находился на площади в Кибире. Источник: Arkeonews

В частности, у овец, коз или телят эта кость имеет уникальную кубовидную форму с четкими гранями. На них выцарапывали цифры и бросали – буквально, как современные кости, – чтобы получить ответ на вопрос. Человек, обращавшийся за советом к богам, бросал пять костей вместе и сопоставлял полученную комбинацию чисел с надписями, высеченными на монументе.

К богам обращались с личными переживаниями. Например, люди пытались узнать, выздоровеет ли больной ребенок, будет ли спокойной дорога или принесет ли прибыль торговая сделка.

В Турции нашли оракул с инст... Источник: Arkeonews Развернуть

В оракуле Кибиры сохранились толкования для всех возможных комбинаций – всего их 56. Каждая соответствует пророчеству, связанному с определенным божеством и определенными обстоятельствами.

Например, если все пять костей выпадали с единицами, то это означало мудрость и счастье от Зевса.

Другие комбинации давали менее оптимистичные результаты. Так, некоторые из них предостерегали от начала путешествия или нового дела, другие – обещали успех, выздоровление от болезни или возвращение близкого человека.

Все послания-ответы были составлены греческим гекзаметром, что придавало им торжественный тон.

Где еще были такие оракулы

Подобные находки были обнаружены в других древних поселениях, таких как Термессос, Кремни, Сагалассос и Перге.

Текст на монументе из Кибиры очень похож на артефакт из Кремни, хотя и имеет определенные грамматические и стилистические различия. Ученые считают, что особенности надписи на оракуле в Кибире свидетельствуют о том, что монумент был оплачен меценатом.

Эти надписи — инструкция по... Источник: Arkeonews Развернуть

То есть весь комплекс был построен как частный вклад в развитие города.

Эта находка в Кибире подчеркивает важность изучения древних культур и их обычаев, в частности гадания, которое играло большую роль в повседневной жизни людей. Монумент не только свидетельствует о религиозных и культурных обычаях, но и иллюстрирует связь между торговыми практиками и ритуалами, существовавшими в древних цивилизациях.

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