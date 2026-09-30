В Польше обнаружили новые захоронения на кладбище "вампиров": среди них – половина скелета ребёнка. Фото

На кладбище XVII века возле деревни Пень в Польше археологи обнаружили новые необычные захоронения, среди которых есть детские могилы. В одной из них сохранилась лишь нижняя часть скелета, а ноги ребенка были закреплены в земле железным прутом.

Исследования на этом месте продолжаются уже несколько лет. Раскопки проводит команда профессора Дариуша Полинского из Университета Николая Коперника в Торуне, а новые находки дополняют открытия, сделанные здесь ранее.

Известное кладбище

Кладбище возле Пени приобрело известность после находки 2022 года. Тогда археологи обнаружили могилу молодой женщины в возрасте примерно 17–19 лет. Ее похоронили с серпом, положенным поперек шеи, а на пальце ноги закрепили треугольный замок.

После этого место стали называть "вампирским" или "ведьминским". Всего здесь уже исследовано более 100 могил. По меньшей мере десяток из них имеют признаки необычных погребальных практик – тела клали лицом вниз, прижимали камнями, фиксировали серпами или замками.

Кладовище біля Пені: тут уже... Источник: archeologia.umk.pl Развернуть

Детские могилы

В одном из новых захоронений археологи обнаружили только нижнюю часть скелета ребенка. Его положили в могилу лицом вниз, а ноги дополнительно закрепили в земле железным прутом.

Верхняя часть скелета отсутствует. Пока исследователи не установили, была ли она намеренно удалена во время погребения или могила была повреждена уже позже.

Еще одно детское захоронение археологи обнаружили в 2025 году. На плечо мальчика положили тяжелые камни, а еще один камень поместили на живот.

Тіла притискали камінням Источник: archeologia.umk.pl

Подобные захоронения исследователи связывают с практиками, целью которых, возможно, было не допустить возвращения умершего. В то же время ученые осторожно относятся к однозначной интерпретации таких могил как "вампирских", поскольку за ними могли стоять и другие магически-религиозные представления.

По данным BILD, так называемые вампирские захоронения известны в различных регионах Восточной Европы. Среди практик, встречающихся в таких могилах, – прокалывание груди, сердца или шеи железными прутьями или деревянными кольями.

Теперь исследователи планируют провести генетический анализ найденных останков. Он должен помочь установить состояние здоровья и более точно определить происхождение похороненных детей.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что под церковью на севере Польши археологи обнаружили странную гробницу. Останки мужчины были найдены с серпом на шее. В XVII веке этого человека обвинили в вампиризме. И согласно тогдашним поверьям, чтобы нечистая сила не воскресла из мертвых, "вампиров" хоронили с серпом на шее