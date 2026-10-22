В Лондоне разгадали загадку древнего захоронения: кто мог лежать в римском саркофаге

Профессор Уорвик Родвелл, археолог-консультант Вестминстерского аббатства, разгадал загадку римского саркофага, обнаруженного в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Он предполагает, что останки, найденные внутри, принадлежали средневековому аббату, а сам саркофаг использовали повторно.

Об этом пишет The Guardian. В статье для журнала Британской археологической ассоциации Родвелл не только описал то, что ранее было известно о саркофаге, но и изложил результаты более позднего исследования 2016 года.

Что известно о саркофаге

Впервые этот известняковый саркофаг был обнаружен в 1820 году. Официально его извлекли во время раскопок в 1869 году с места, которое сейчас представляет собой лужайку вдоль северной стороны нефа, а когда-то было двором ризницы, построенной Генрихом III.

Хотя сам саркофаг относился к позднеримскому периоду – на нем была латинская надпись, посвященная Валерию Амандинусу, а на одной из сторон – римские орнаменты, – во время последующих раскопок в этой местности римских артефактов обнаружено не было.

"Это не было его первоначальным местом захоронения", – отметил профессор Родвелл.

Он добавил, что, вероятно, саркофаг изначально находился в нише стены мавзолея, а Валерий Амандинус был состоятельным человеком.

Крышка саркофага IV века была украшена большим резным крестом, который, как выяснилось позднее, был модификацией оригинальной крышки.

"Он простирается на всю длину и ширину крышки и представляет собой очень характерный образец позднеанглосаксонского креста", – рассказал археолог.

Кто был в саркофаге

Во время исследования 2016 года саркофаг доставили в лабораторию, где сняли его крышку. Внутри находился скелет – это в некоторой степени стало неожиданностью, учитывая письменные записи, свидетельствовавшие об утрате скелета.

Однако, по словам Родвелла, кости совпадали с теми, что изображены на рисунках XIX века. Дальнейший анализ показал, что останки принадлежали мужчине ростом 170 см и в возрасте от 35 до 49 лет.

Останки внутри саркофага. Источник: Pre-Construct Archaeology Ltd

Во время очистки внутренней части саркофага эксперты обнаружили на дне прямоугольный контур, образованный белым веществом. Родвелл отметил, что это свидетельствует о том, что тело было покрыто известковым порошком перед тем, как его поместили в деревянный гроб, находившийся внутри саркофага.

Радиоуглеродное датирование костей показало, что они относятся к концу X или началу XI столетия. Родвелл заявил, что нашел ответ на вопрос о личности умершего, предположив, что это, вероятнее всего, был средневековый аббат.

"Никого более низкого ранга не похоронили бы в чем-то подобном. Латинский крест снова указывает на высокопоставленного церковного деятеля", – пояснил он.

По мнению Родвелла, есть два возможных кандидата на роль аббата: Эльфвиг, умерший примерно в 1020 году, и Вульфнот, умерший примерно в 1049 году. Родвелл считает Эльфвига более вероятным кандидатом, отмечая, что тот уже был монахом в Вестминстере на момент смерти предыдущего аббата и пробыл на этой должности около 27 лет.

Родвелл предположил, что повторно использованный саркофаг, вероятнее всего, был захоронен в восточном крыле аббатской церкви, а его крышка служила напольной плитой, после чего его выкопали и перезахоронили во время строительных работ при Генрихе III.

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