Этого никто и не мог вообразить: ученые рассчитали последствия подрыва всего одной ядерной бомбы в космосе

Новое исследование показало, что для уничтожения почти всей спутниковой группировки Земли и погружения планеты в глобальный хаос не требуется полномасштабная орбитальная война. Достаточно всего одного ядерного заряда, взорванного на низкой околоземной орбите, чтобы лишить человечество связи, навигации и метеорологических данных на годы вперед.

Эксперты оценивали опасность ядерного оружия в космосе через призму электромагнитного импульса, способного вывести из строя наземную инфраструктуру и ближайшие аппараты. Об этом говорится в научном исследовании под руководством Закари Петерсена из Университета Висконсина в Мэдисоне.

Невидимая угроза вместо ударной волны

Ученые оценили также "синдром Кесслера" – цепную реакцию столкновений космического мусора. Поскольку низкая околоземная орбита огромна, в радиусе 100 километров от эпицентра взрыва в конкретный момент окажется лишь несколько аппаратов.

Однако группа исследователей под руководством Закари Петерсена из Университета Висконсина в Мэдисоне обнаружила куда более разрушительный фактор. Главным убийцей спутников станут высокоэнергетические электроны, высвобождаемые радиоактивными продуктами взрыва. Они сформируют вокруг Земли искусственный радиационный пояс, через который неизбежно будут проходить все 13 тыс. аппаратов, находящихся на низкой околоземной орбите.

Прогноз масштабов радиации. Источник: Скриншот

Уроки "Морской звезды" и печальный прогноз

Хотя научная работа еще ожидает рецензирования, авторы опираются на реальные исторические данные. В 1962 году США провели высотное ядерное испытание Starfish Prime (Морская звезда Прайм), подорвав заряд на высоте 400 километров над Тихим океаном. Высвободившиеся тогда электроны создали радиационный пояс, который выводил спутники из строя в течение нескольких лет.

Согласно расчетам ученых, сегодня подрыв одной бомбы мощностью 1 мегатонна на высоте 500 километров, например, в районе Южно-Атлантической аномалии, где магнитное поле Земли ослаблено, приведет к катастрофе, и 98% спутников выйдут из строя в течение первой недели из-за многократного радиационного облучения.

Усиление защиты не спасет ситуацию, ведь даже если бы корпуса аппаратов были втрое устойчивее к радиации, через две недели бесполезными стали бы 97% из них.

Кроме того, потерявшие управление спутники не смогут маневрировать, что приведет к лавине столкновений и уничтожению даже уцелевших аппаратов.

Десятилетие без связи и геополитический тупик

Относительно невредимыми останутся лишь аппараты на высокой геостационарной орбите, но основная орбитальная инфраструктура будет парализована. При этом запуск новых спутников взамен сгоревших в атмосфере будет бессмысленным: искусственный радиационный пояс будет представлять угрозу для техники на протяжении целого десятилетия.

Исследователи подчеркивают, что такой удар станет самоубийственным для самого агрессора, ведь пострадают абсолютно все страны, включая инициатора взрыва. Тем не менее на фоне растущей милитаризации космоса и геополитической напряженности авторы призывают мировое сообщество сделать все возможное для предотвращения вывода ядерного оружия на орбиту. В противном случае любое государство с ядерным потенциалом сможет использовать его как "пояс смертника", взяв в заложники всю земную цивилизацию.

Ядерный взрыв станет концом... Источник: Скриншот Развернуть

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о готовности альянса защищать своих членов от любых угроз в космическом пространстве. Заявление прозвучало на фоне публикаций о возможной подготовке Россией запуска спутника с ядерным оружием.

Как сообщал OBOZ.UA,оссийская спутниковая система связи "Рассвет" может помочь оккупантам обмениваться информацией на фронте и управлять ударными беспилотниками и крылатыми ракетами в режиме реального времени. Это создаст дополнительную угрозу для Украины, ведь враг сможет менять цели во время полета и атаковать, в частности, военные перевозки.