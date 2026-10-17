Солнечная система погибнет в 100 раз быстрее: учёные встревожили своим прогнозом

Солнечная система может утратить свою стабильность значительно раньше, чем предполагали ученые. Новое исследование показало, что процесс старения Солнца способен вызвать настоящий хаос среди планет, заставив некоторые из них навсегда покинуть свои орбиты.

Ранее астрономы полагали, что планеты-гиганты могут оставаться на своих местах еще десятки миллиардов лет даже после превращения Солнца в белого карлика. Однако новые расчеты поставили этот сценарий под сомнение. О том, что может произойти с Солнечной системой в далеком будущем, сообщает ScienceAlert со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале The Astrophysical Journal Letters.

Почему Солнечная система может разрушиться раньше

Исследователь Калифорнийского технологического института Джим Фуллер вместе с Фредом Адамсом из Мичиганского университета изучили, как изменится движение планет на завершающем этапе существования Солнца.

Примерно через пять-шесть миллиардов лет наша звезда приблизится к завершению своего жизненного цикла. Она превратится в красного гиганта, сбросит значительную часть внешних слоев, а впоследствии станет белым карликом.

До сих пор большинство моделей предполагало, что Солнце будет терять массу относительно равномерно. В таких условиях орбиты дальних планет постепенно расширялись бы, но сама система могла бы оставаться стабильной в течение чрезвычайно длительного времени.

Однако американские астрофизики предположили, что этот процесс будет гораздо более хаотичным.

Вместо плавной потери вещества Солнце может выбрасывать его отдельными мощными порциями в разных направлениях. Каждый такой выброс будет изменять движение звезды, а вместе с ним – гравитационное воздействие на планеты.

Даже незначительные отклонения, накапливаясь в течение длительного времени, способны нарушить равновесие всей системы.

Что показало моделирование гибели Солнечной системы

Чтобы проверить свою гипотезу, ученые использовали данные космической обсерватории Gaia Европейского космического агентства и провели почти 700 компьютерных симуляций.

Особое внимание исследователи уделили 48 сценариям, которые лучше всего соответствовали возможным процессам потери массы Солнцем.

Согласно расчетам, на завершающем этапе своего существования наша звезда может пережить примерно 4600 отдельных выбросов вещества. Каждый из них способен изменять ее скорость примерно на семь метров в секунду.

Результаты оказались неожиданными:

в 37 из 48 сценариев орбиты внешних планет начинали пересекаться еще до завершения потери Солнцем внешних слоев.

Примерно в 40 % моделей серьезные нарушения планетных орбит возникали еще до превращения звезды в белый карлик.

В 90 % рассмотренных сценариев Солнечная система подвергалась разрушению своей привычной планетной структуры в течение трех миллиардов лет после образования белого карлика.

Таким образом, вместо прогнозируемых ранее 100 миллиардов лет стабильности внешняя часть Солнечной системы может претерпеть масштабные изменения гораздо раньше.

Какие планеты могут исчезнуть из Солнечной системы

Наибольшая опасность, по выводам исследователей, угрожает планетам-гигантам – Юпитеру, Сатурну, Урану и Нептуну.

Из-за изменения гравитационного равновесия их орбиты могут существенно деформироваться. Например, Уран и Нептун способны изменить свое положение относительно Солнца или даже оказаться внутри орбиты Юпитера.

Еще более драматичный сценарий предполагает полное изгнание некоторых планет из Солнечной системы. В частности , Сатурн может потерять гравитационную связь с Солнцем и отправиться в межзвездное пространство. В таком случае он станет планетой-сиротой, которая больше не вращается вокруг материнской звезды.

Это также может объяснять происхождение части свободных планет, которые астрономы обнаруживают в нашей галактике. Возможно, некоторые из них когда-то принадлежали другим звездным системам, но потеряли свои орбиты после старения материнских звезд.

Когда может погибнуть Солнечная система

По новым расчетам, разрушение привычной структуры Солнечной системы может произойти менее чем через десять миллиардов лет от сегодняшнего дня. Причем отдельные нарушения орбит возможны еще во время превращения Солнца в красного гиганта.

В то же время ученые подчеркивают, что речь идет о математических моделях, а не о гарантированном сценарии будущего. Результаты зависят от характера потери солнечной массы и силы гравитационных возмущений.

Для Земли существует и другая, гораздо более близкая угроза. Еще до возможного разрушения орбит внешних планет увеличение яркости Солнца сделает нашу планету непригодной для привычной жизни. А во время расширения звезды до стадии красного гиганта Земля может быть поглощена.

Новое исследование показывает, что даже планетные системы, которые миллиарды лет оставались стабильными, могут подвергаться катастрофическим изменениям на заключительном этапе жизни своих звезд.

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