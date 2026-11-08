ИИ впервые помог создать универсальную вакцину против птичьего гриппа

Ученые Кембриджского университета создали экспериментальную вакцину против птичьего гриппа, используя искусственный интеллект. В отличие от существующих препаратов, новая разработка обеспечивает защиту сразу от нескольких генетически различных вариантов вируса,в том числе тех, которые могут появиться в будущем.

О результатах исследования сообщили 6 ноября. Научную работу опубликовали в журнале CellReports Medicine, а следующим этапом разработки должны стать клинические испытания с участием людей.

Вакцину разработали с учетом мутаций вируса

Главная особенность нового препарата заключается в том, что он не привязан к одному штамму птичьего гриппа. Исследователи стремились создать вакцину, которая сможет обеспечивать иммунную защиту даже тогда, когда вирус изменится и сформирует новые генетические варианты.

Для этого ученые проанализировали генетические данные вирусов птичьего гриппа, собранные в рамках программ наблюдения за инфекцией в разных странах. В выборку вошли образцы от диких животных, сельскохозяйственных животных и людей, заразившихся вирусом.

На основе этих данных с помощью искусственного интеллекта и вычислительных алгоритмов создали пять синтетических антигенов. Они должны отражать генетическое разнообразие вируса и помогать иммунной системе распознавать его различные варианты.

Руководитель исследования Джонатан Гини из Кембриджского университета объяснил, что новый подход позволяет не ждать появления очередной мутации, а заранее учитывать возможную эволюцию вируса.

Новая вакцина показала лучшие результаты в испытаниях

Экспериментальный препарат проверили на мышах и хорьках. Он полностью защитил подопытных животных от нескольких генетически отличающихся штаммов птичьего гриппа, которые ранее уже вызывали заражение людей.

Для сравнения, среди животных, которым ввели существующую вакцину против птичьего гриппа, хранящуюся на случай возможных пандемий, выжила лишь половина.

В настоящее время подготовка к возможным пандемиям преимущественно предполагает создание запасов препаратов против уже известных штаммов. Разработка Кембриджского университета должна изменить этот подход и обеспечить более широкую защиту от потенциальных угроз.

Когда вакцину могут испытать на людях

Пока препарат прошел доклинические испытания, поэтому его эффективность и безопасность для людей еще предстоит проверить. Следующим шагом исследователей станет проведение клинических испытаний.

Команда также планирует использовать разработанный метод для создания вакцин против сезонного гриппа и других РНК-вирусов, которые быстро мутируют.

Как сообщал OBOZ.UA, вакцина против рака продемонстрировала результаты во время исследований на мышах. Препарат предотвратил до 88% случаев агрессивных форм рака, включая меланому и рак поджелудочной железы.