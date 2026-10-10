О ней писал Цицерон: у побережья Турции обнаружили элитную посуду возрастом 2100 лет

У побережья Турции на корабле, пролежавшем на дне моря 2100 лет, морские археологи обнаружили сотни экземпляров "роскошной посуды" – посуды, которую "высоко ценил" известный римский государственный деятель Цицерон. Американские эксперты считают, что эта находка является "достаточно редкой".

О находке сообщило госагентство Турции Anadolu. В свою очередь, любимый телеканал американского президента Трампа отметил, что "нет доказательств того, что эта посуда принадлежала Цицерону". Так или иначе, это все равно интересно, ведь "сокровища могут быть связаны с римским великаном, который сформировал историю Америки", считают в Fox News.

Что именно нашли

У побережья Турции нашли элитную посуду. Источник: Министерство культуры и туризма Турецкой Республики Развернуть

Всего было найдено 122 тарелки, подносы различных форм и размеров, посуда, которая использовалась для орехов, супа и рыбы. Это, конечно, не все – всего было найдено более тысячи различных артефактов, в том числе римские монеты и драгоценности.

Исследователи полагают, что корабль следовал из Росуса в Рим, когда во время шторма сел на мель и застрял, а после прилива затонул. Судно до сих пор лежит на дне (на глубине до 55 метров).

У побережья Турции нашли элитную посуду. Источник: Министерство культуры и туризма Турецкой Республики Развернуть

Профессор классической филологии и истории Северо-Западного университета Тако Терпстра считает, что найденная посуда дает уникальную возможность "связать древние артефакты с историческими источниками".

По его словам, монеты, найденные на борту корабля, помогают ученым определить возраст затонувшего судна, а керамику можно отнести к региону производства, расположенному на территории современной южной Турции и северной Сирии.

Причем здесь Цицерон

У побережья Турции нашли элитную посуду. Источник: Министерство культуры и туризма Турецкой Республики Развернуть

"Это не обычная посуда. Это не то, что обычные римляне ставили бы на свой стол. Она предназначена для элитного рынка, что является одной из причин, по которой Цицерон упоминает о ней", – считает Тако Терпстра.

В Fox News обеспокоены именно упоминаниями о Цицероне.

У побережья Турции нашли элитную посуду. Источник: Министерство культуры и туризма Турецкой Республики Развернуть

"Эта находка имеет особое значение, поскольку считается, что керамика происходит из Росуса – центра производства, упомянутого в трудах Цицерона. Хотя доказательств того, что найденная посуда принадлежала самому Цицерону, нет", – отметил американский телеканал.

Телеканал напомнил, что Цицерон был одним из величайших ораторов и политиков Древнего Рима и "оказал огромное влияние" на отцов-основателей США, особенно на Томаса Джефферсона и Джона Адамса.

У побережья Турции нашли элитную посуду. Источник: Министерство культуры и туризма Турецкой Республики Развернуть

В частности, в письме к своему другу Аттикусу, датированном 50 годом до н. э., государственный деятель писал, что заказал для него керамическую посуду именно из Росуса.

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