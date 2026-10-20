Перепрограммирование без промежуточного этапа: учёные нашли способ омолаживать клетки человека

Ученые Боннского университета и Университетской клиники Бонна в Германии разработали метод перепрограммирования клеток крови без промежуточного этапа образования плюрипотентных стволовых клеток. В результате им удалось получить клетки с молекулярным возрастом менее 20 лет из материала 80-летнего человека.

О результатах исследования сообщило польское издание RMF24. Работа немецких ученых была опубликована в научном журнале Aging Cell. Исследователи отмечают, что новый подход позволяет наблюдать за процессом омоложения клеток более 100 дней.

Как меняется возраст клеток

Ранее для получения нервных клеток из других типов клеток обычно применяли двухэтапный процесс. Сначала клетки крови превращали в плюрипотентные стволовые клетки, способные давать начало различным типам клеток, а затем стимулировали их превращение в нервные.

При таком подходе омоложение происходило очень быстро, поэтому исследователи не могли подробно проследить все этапы процесса.

"Мы напрямую преобразовали клетки крови в нервные стволовые клетки, минуя этап плюрипотентных клеток", – пояснил профессор Оливер Брюстле из Университетской клиники Бонна.

По его словам, на этот раз омоложение происходило постепенно, и наблюдать за ним удалось в течение более 100 дней.

Что показали исследования

Чтобы проверить эффективность метода, ученые использовали так называемые эпигенетические молекулярные часы. Они основаны на изменениях в ДНК, которые накапливаются с возрастом. Эти изменения не изменяют саму генетическую информацию, но влияют на то, как клетка ее считывает.

С помощью таких показателей исследователи могут оценивать молекулярный возраст клеток. В этом эксперименте клетки, полученные от 80-летнего человека, после перепрограммирования продемонстрировали молекулярный возраст менее 20 лет.

Кроме того, омоложенные клетки не только имели более молодые молекулярные показатели, но и вели себя как молодые клетки.

Новые возможности для медицины

Длительное наблюдение за процессом омоложения создало новую экспериментальную модель для изучения старения. Поскольку эпигенетические часы перезапускаются постепенно в течение нескольких недель, ученые могут исследовать, какие факторы и активные вещества ускоряют или замедляют этот процесс.

Профессор Брюстле отметил, что такая модель позволяет более подробно изучать механизмы клеточного старения и омоложения.

Результаты могут иметь значение для нейронауки и дальнейших исследований нейродегенеративных заболеваний, в частности болезни Альцгеймера. Возраст является одним из важнейших факторов риска таких заболеваний, подчеркнул ученый.

В то же время немецкие исследователи подчеркивают, что эта работа является лишь началом дальнейших исследований. Метод еще предстоит изучить, прежде чем можно будет говорить о его возможном применении для лечения нейродегенеративных заболеваний или продления продолжительности здоровой жизни.

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