Самая дорогая картина в мире может оказаться подделкой: что ИИ увидел на работе да Винчи

Картину "Спаситель мира", которую приписывают Леонардо да Винчи, мог написать его ученик Джованни Антонио Больтраффио. К такому выводу пришла бразильская система искусственного интеллекта Luminari, оценив вероятность авторства ученика в 81%.

О результатах анализа сообщило издание BILD. В то же время специалисты призывают не воспринимать оценку алгоритма как доказательство, поскольку неизвестно, каким именно методом он определил вероятного автора.

"Спаситель мира" / Картина Леонардо да Винчи. Источник: Wikimedia Commons

Предприниматель в сфере искусственного интеллекта Вольфганг Ройтер объяснил BILD, что показатель в 81% является лишь косвенным свидетельством. В свою очередь, искусствовед и специалист по творчеству да Винчи Франк Цельнер отметил, что глубокий анализ с помощью ИИ может быть полезным, но не способен окончательно разрешить все споры об авторстве.

История "Спасителя мира" остается загадочной. В 2005 году сильно поврежденное полотно приобрели на региональном аукционе в Нью-Йорке всего за $1175. После реставрации его приписали Леонардо да Винчи, хотя часть специалистов считает, что картину создали в его мастерской или что основную работу выполнили ученики художника.

В 2017 году полотно продали за $450,3 млн. Считается, что его приобрел наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. С тех пор картину не выставляли на всеобщее обозрение.

Ранее OBOZ.UA писал, что исследования "Моны Лизы" с помощью современных технологий выявили различия между ее первоначальным и нынешним видом. По предположению ученых, да Винчи изменял полотно, стремясь довести его до идеала.