Приближается один из самых ярких метеорных потоков года: когда украинцы смогут увидеть пик метеорного потока Ориониды

Украинцы смогут понаблюдать за очередными "пришельцами из космоса" – октябрьским метеорным потоком Орионид, – и в эту ночь. Однако пик метеорного потока Орионид на небе придется на ночь с 21 на 22 октября. При безоблачном небе "падающие звезды" сможет увидеть каждый желающий. А продлится этот ежегодный метеорный поток до 7 ноября.

К сожалению, в этом году пик Орионид совпадает с растущей Луной, что немного затруднит наблюдение за метеорным потоком. Тем не менее специалисты советуют не сдаваться, тем более что "Ориониды славятся своей невероятной скоростью и яркими следами".

При этом для наблюдений не нужны и "только будут мешать" вспомогательные приборы – телескопы, бинокли и т. п. Любой человек при безоблачном небе сможет невооруженным глазом увидеть во время пика Орионид от 10 до 20 "падающих звезд" в час.

О чем речь

Ориониды возникают, когда Земля проходит через скопление "космического мусора", обломков льда и пыли, оставленных кометой Галлея. То есть на самом деле это не "метеорный поток", а "мусорный поток" из остатков известной кометы. Кстати, эта комета дает еще одно интересное явление – эта-Аквариды, но об этом OBOZ.UA лучше расскажет весной.

Ориониды и комета C2006 M4 SWAN. Источник: Википедия

Ориониды считаются самым ярким метеорным потоком по объективным причинам. Это один из самых быстрых среди всех метеорных потоков, с которыми ежегодно сталкивается Земля. Причем наша планета сталкивается с потоком частиц кометы Галлея почти "лоб в лоб". В этом и плюс, и минус: плюс в том, что такое столкновение дает самые яркие вспышки, а минус – в чрезвычайной скорости: буквально за секунды, а иногда и еще быстрее, проносятся "падающие звезды".

По данным NASA, Ориониды мчатся по небу со скоростью 66 километров в секунду. Это всего на 5 км в секунду медленнее, чем у более быстрых Леонид. Но последние не врезаются в атмосферу нашей планеты "лоб в лоб", поэтому их следы видны в небе немного дольше.

Где и как наблюдать

Наблюдение за метеорным потоком. Источник: NASA

Еще один плюс – Ориониды могут наблюдать жители обоих полушарий. Ориониды названы в честь Ориона – созвездия, из которого, как кажется, выходят метеоры (эту точку называют радиантом). А это созвездие находится над экватором, поэтому его можно увидеть с обоих полушарий Земли.

Украинцам следует искать Орион в юго-западной части неба. Хотя в пик прохождения потока Ориониды будут не только где-то вблизи "своего" созвездия, но и по всему небу.

Специалисты советуют для наблюдения выбрать любое "удобное самое темное место", сесть или лечь там и расслабиться. Телескопы, бинокли и т. п. будут только мешать, поскольку секрет заключается в том, чтобы охватить взглядом как можно больший участок неба.

И не забудьте дать глазам примерно 30 минут, чтобы привыкнуть к темноте. И все – можно наблюдать. В пик прохождения Ориониды будут заметны на небе с полуночи до самого утра.

Ранее OBOZ.UA подробно рассказывал, что метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный кометой или другим небесным телом. Попадая в атмосферу на большой скорости, эти частицы нагреваются и сгорают, создавая яркие вспышки, которые с поверхности Земли выглядят как "падающие звезды".