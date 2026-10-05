Метеорный поток Дракониды над Украиной: когда можно увидеть один из самых красивых метеорных потоков осени

В четверг, 8 октября, метеорный поток Дракониды достигнет пика активности. В Украине лучше всего наблюдать за ним около 21:00 — в это время метеоры будут появляться в северной части неба.

Об этом сообщает Space.com. Увидеть метеоры можно будет вскоре после наступления темноты, а сам поток будет оставаться активным до 10 октября.

В отличие от многих других метеорных потоков, Дракониды не нужно ждать до глубокой ночи или предрассветных часов. Их радиант расположен в северном созвездии Дракона, которое уже в октябрьские вечера занимает удобное положение на небе.

Дракониды будут активны недолго — с 6 по 10 октября. В то же время этот метеорный поток обычно не отличается высокой активностью: в некоторые годы "падающих звезд" можно увидеть совсем мало или не увидеть их вовсе. Однако время от времени Дракониды демонстрируют всплески активности.

Чтобы понаблюдать за метеорным потоком, после наступления темноты стоит смотреть в сторону северного горизонта. Впрочем, искать именно созвездие Дракона необязательно — метеоры могут появляться в любой части небосвода.

При этом метеоры, появляющиеся дальше от радианта, часто оставляют в небе более длинные следы. Сам радиант Драконид расположен недалеко от яркой звезды Веги — одной из трёх звёзд, образующих астеризм "Летний треугольник".

В этом году наблюдать за потоком будет удобно, ведь по вечерам лунный свет не будет мешать. По оценкам Общества популяризации астрономии, во время пика ожидается около 10 метеоров в час, хотя фактическое их количество может быть меньше.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что метеорные потоки возникают, когда Земля проходит через шлейф частиц, оставленный кометой или другим небесным телом. Попадая в атмосферу на большой скорости, эти частицы нагреваются и сгорают, создавая яркие вспышки, которые с поверхности Земли выглядят как "падающие звезды". Для их наблюдения обычно не требуются специальные телескопы или бинокли — напротив, такие приборы могут сужать поле зрения.