Когда животные впервые появились в результате эволюции: ученые изменили свое мнение

Новый анализ исключительно хорошо сохранившихся ископаемых останков из Китая и Монголии свидетельствует о том, что первые животные могли появиться на Земле на сотни миллионов лет раньше, чем считалось до сих пор. Долгое время одним из главных аргументов было то, что древнейшие достоверные окаменелости животных датируются примерно 560 миллионами лет. Из-за этого происхождение животных часто связывали с эдиакарским периодом.

Однако авторы нового исследования считают, что такая интерпретация может быть ошибочной. По их мнению, генетические данные заслуживают большего внимания: они указывают на то, что первые животные могли появиться ещё 800–700 миллионов лет назад. Подробности сообщает IflScience.

Почему нет окаменелостей

Самые древние известные окаменелости животных возрастом около 560 миллионов лет уже относятся к многоклеточным и относительно сложным организмам. Это означает, что их предки, скорее всего, существовали значительно раньше.

Впрочем, найти останки этих более древних животных учёным пока не удалось.

Одним из ключевых мест для таких исследований является формация Доушаньто в Китае. Там сохранилась так называемая биота Вэньань возрастом примерно 590 миллионов лет. В породах чрезвычайно хорошо сохранились микроскопические морские организмы, причём даже в трёхмерном виде.

Однако окаменелостей животных среди них нет. Раньше это считалось аргументом в пользу того, что животные появились уже после образования этих отложений — в промежутке между 590 и 560 миллионами лет назад.

Новое открытие в Монголии ставит это предположение под сомнение.

В монгольской биоте Хесеен также сохранилось большое количество чрезвычайно детализированных остатков морских организмов, но окаменелостей животных там тоже нет.

Ключевое отличие заключается в том, что эта биота примерно на 40 миллионов лет моложе китайской. Она сформировалась в то время, когда животные, как достоверно известно из других находок, уже существовали.

Это означает, что даже исключительно благоприятные условия для сохранности микроскопических организмов не гарантируют, что в породах сохранятся останки животных.

По словам исследователей, поэтому отсутствие окаменелостей животных в китайских отложениях возрастом 590 миллионов лет ещё не доказывает, что животных тогда не существовало.

Животные могли появиться 800 миллионов лет назад

Новая интерпретация лучше согласуется с данными молекулярного датирования. Ученые сравнивают ДНК современных животных и по скорости накопления генетических изменений пытаются определить, когда жил их общий предок. Такие "молекулярные часы" уже давно указывают на гораздо более древнее происхождение животных — примерно 700–800 миллионов лет назад.

Авторы подчеркивают, что новая работа не доказывает напрямую существование животных 800 миллионов лет назад. Окаменелостей такого возраста до сих пор не найдено.

Однако результаты ослабляют один из главных аргументов против столь раннего происхождения животных.

Исследователи предполагают, что китайские и монгольские месторождения могли сохранить следы сред, в которых ранние животные просто не обитали. Поэтому их останки, возможно, следует искать в породах, сформировавшихся в других условиях.

В пользу раннего происхождения животных могут свидетельствовать и химические следы. Ранее в породах из Омана находили измененные остатки жиров, которые связывали с губками. Если такая интерпретация верна, эти животные могли существовать уже около 650 миллионов лет назад.

Если же животный мир действительно возник раньше, чем 635 миллионов лет назад, его начало приходится на криогеновый период — эпоху, когда Земля переживала масштабные оледенения и, согласно одной из гипотез, значительная часть планеты была покрыта льдом.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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