Красные глаза и три губы: какой новый вид пауков обнаружили ученые
Волосатые ножки Callipallene pilosuspedes
Источник: Cormac Toler-Scott
Ученые из Канады обнаружили сразу два новых вида морских пауков в море Салиш, расположенном между канадской провинцией Британская Колумбия и американским штатом Вашингтон. Ученые назвали их Callipallene pilosuspedes и Tanystylum kiixin.
В исследовании, опубликованном в журнале Organisms Diversity & Evolution, сообщается, что ранее неизвестные виды обладают уникальной анатомией. Они попали в поле зрения ученых во время погружений с аквалангом на глубину до 18 метров в период с сентября 2023 по август 2024 года.
Callipallene pilosuspedes
С латинского pilosus означает "волосатый", а pedes – "ноги". Паук-"волосатые ножки" имеет на нижней части лапок длинные изогнутые колючки, что и вдохновило первооткрывателей на его название.
У этого существа стройное тело, красные глаза, треугольный рот с тремя губами и когти. Также у Callipallene pilosuspedes есть подвижные овигеры (или яйценосные ножки) – специальные конечности, характерные для всех морских пауков. Самцы используют овигеры, чтобы собирать яйца у самок и вынашивать их на себе до вылупления.
Исследователи рассказали, что Callipallene pilosuspedes имеет "очень ловкие" яйценосные ножки с "гребнями", с помощью которых морской паук способен ухаживать за собой.
"Под микроскопом исследователи наблюдали, как животное обматывает придатки вокруг своих ног и использует прикрепленные гребневидные шипики для очистки", – сообщили в Университете Британской Колумбии (UBC), который проводил исследование.
Tanystylum kiixin
Источник: Cormac Toler-Scott
Tanystylum kiixin
Еще один новый вид – Tanystylum kiixin. Tany означает "длинный", а stylum – "столбик". Слово kiixin нельзя "расшифровать" столь однозначно. Это язык коренного народа, проживающего в Канаде недалеко от места находки. Kiixin произносится как "ки-хин" и наследует звук волн, разбивающихся о берег.
У морских пауков Tanystylum kiixin не такие подвижные и ловкие овигеры, как у Callipallene pilosuspedes. "Это лишает животное возможности эффективно ухаживать за собой", – говорится в исследовании Университета Британской Колумбии (UBC).
Пауки-"длинные столбики" имеют брюшко в форме песочных часов, черные глаза и похожие на шишки когти на лапках.
Они являются паразитами, но и сами часто покрыты "собственными крошечными паразитами", добавили в UBC.
Tanystylum kiixin
Источник: Cormac Toler-Scott
Что известно о морских пауках
Всего в разных уголках нашей планеты ученые описали почти 1400 видов морских пауков.
Морские пауки – это отдельный класс морских членистоногих, который возник около 500 миллионов лет назад. Они могут ползать по океанскому дну или ходить по животным и растениям, а некоторые даже способны передвигаться по воде. Их размер может колебаться от менее чем сантиметра до 70 сантиметров, сообщает UBC.
Эти животные не являются настоящими пауками (но являются родственниками пауков, а также скорпионов и мечехвостов). У них четыре сегмента туловища и несколько пар длинных ног. Мелководные виды также часто имеют по четыре глаза.
Обычно рот морских пауков больше, чем их тело, и они используют его для высасывания соков из мягкотелых беспозвоночных.
Море Саліш – це велика компл...
Источник: Скриншот Google Maps
Развернуть
Как ранее писал OBOZ.UA, человечество до сих пор не знает точной глубины Мирового океана. Самая низкая точка находится в бездне Челленджера – самой глубокой известной части морского дна, расположенной на юге Марианской впадины (запад Тихого океана). Недавно японские ученые провели собственное исследование, которое продемонстрировало, почему установить абсолютно точную глубину настолько сложно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!