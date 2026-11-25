Возле озера в Македонии археологи нашли бронзовый меч и боевые топоры, которые пролежали там 3500 лет. Фото

В Северной Македонии проводят археологические раскопки на берегу озера Дойран – во время работ там был обнаружен бронзовый меч микенского типа возрастом около 3500 лет, а также боевые топоры и другие важные находки, связанные с производством металла. Их нашли на территории доисторического поселения Мрдая.

Об этом пишет Arkeonews. Археологи также обнаружили остатки домов, построенных на деревянных платформах. В одном из них были найдены литейные формы, свидетельствующие о производстве бронзовых инструментов.

В то же время наличие оружия на территории поселения вызвало новые вопросы о возможном конфликте, который мог произойти здесь в бронзовом веке.

Бронзовый меч микенского типа. Источник: Arkeonews/Zoran Rujak

По словам руководителя раскопок, археолога Зорана Руяка, находки свидетельствуют о том, что жители Мрдаи не только занимались рыболовством и повседневным хозяйством, но и применяли передовые технологии обработки металла и поддерживали культурные связи, простиравшиеся от Эгейского моря до Карпат.

Что нашли археологи

В течение двух месяцев 2026 года небольшая группа археологов исследовала участок площадью около 350 квадратных метров. На берегу озера они обнаружили остатки как минимум трех доисторических домов, соединенных между собой деревянными мостами.

Археологи определили одно из строений как дом специалиста по обработке металла. Внутри дома и вокруг него были найдены бронзовые инструменты, предметы, связанные с производством металла, а также формы, использовавшиеся для отливки обоюдоострых бронзовых топоров.

Эти формы свидетельствуют о том, что жители поселения не только получали металлические изделия из внешних источников, но и самостоятельно применяли сложные техники литья. Руяк считает, что человек, живший в этом доме, мог занимать привилегированное положение в общине благодаря этим специализированным навыкам.

Среди самых ярких находок раскопок – бронзовое оружие, разбросанное возле дома кузнеца. Важнейшим экземпляром среди них является длинный тонкий бронзовый меч микенского типа.

Там же исследователи обнаружили боевой топор с двумя внешними выступами вокруг рукоятки – подобный образцам, найденным в Карпатском регионе, – и бронзовый наконечник копья в форме листа.

Коллекция оружия бронзового... Источник: Arkeonews/Zoran Rujak Развернуть

"Руяк отмечает, что расположение и характерные особенности оружия указывают на насильственное событие, которое, вероятно, произошло в середине второго тысячелетия до н. э. Однако археологи еще не подтвердили, действительно ли эти находки являются следствием конфликта", – говорится в статье.

Озеро Дойран. Источник: Скриншот Google Maps

Как сообщал OBOZ.UA, археологи обнаружили на территории Северной Македонии уникальный сакральный комплекс эллинистического периода, где более 2300 лет назад, вероятно, проводили религиозные обряды, жертвоприношения, ритуальные возлияния и совместные пиры. Среди наиболее ценных находок – сосуд с изображением богини, фрагменты роскошного церемониального ложа, импортная греческая посуда и многочисленные кости жертвенных животных.