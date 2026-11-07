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Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование
Повышение летних температур нарушило баланс массы ледника

Следующий ледниковый период на Земле мог начаться около 2000 лет назад, однако его развитие, вероятно, остановило глобальное потепление. Исследователи считают, что из-за деятельности человека и повышения летних температур ледники начали терять больше льда, чем накапливать зимой.

С тех пор этот процесс только усиливается из-за роста выбросов парниковых газов. Результаты исследования опубликовали в журнале Science.

Почему Земля переживает ледниковые периоды

По геологическим меркам Земля постоянно проходит через холодные и теплые периоды. В целом планета пережила как минимум пять ледниковых периодов, в том числе возможные эпизоды, когда она была почти полностью покрыта льдом.

В настоящее время Земля также находится в пределах геологического ледникового периода, но в его более мягкой межледниковой фазе. Она называется голоценом и началась примерно 11 700 лет назад.

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Более теплые межледниковые периоды со временем сменяются холодными этапами, когда образуются огромные ледники. Именно такие периоды обычно ассоциируют с шерстистыми мамонтами и другими представителями древней мегафауны.

"Все только начиналось, все было нормально, вот-вот должно было начаться следующее оледенение – и все же оно остановилось", – отметил Николас Янг, геохимик из Колумбийского университета и первый автор исследования.

Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование

Будет ли на Земле новый ледниковый период. Источник: Nicolás Young

Что происходило с ледниковым щитом в Северной Америке

Исследование было посвящено Лаврентийскому ледниковому щиту – крупнейшей подобной структуре плейстоцена. Примерно от 95 000 до 20 000 лет назад он покрывал значительную часть территории нынешних северных штатов США и Канады.

Во время максимального распространения ледник простирался от Полярного круга до Иллинойса. Толщина льда в отдельных местах достигала трех километров, а его общий объем мог соответствовать повышению уровня моря примерно на 80 метров в случае таяния.

Со временем Лаврентийский ледниковый щит превратился в значительно меньший ледниковый покров Барнса. Именно его историю исследователи использовали, чтобы отследить изменения климата и выяснить, когда могло начаться новое оледенение.

Как ученые установили историю ледника

Чтобы восстановить хронологию изменений, исследователи использовали два метода атомного датирования. Они изучали разные типы горных пород, определяя соотношение изотопа бериллия-10, который образуется под воздействием космического излучения.

Когда ледник наступает, он накрывает породы и защищает их от космического излучения, поэтому накопление бериллия-10 прекращается. Когда лед отступает, обнаженные породы снова начинают накапливать этот изотоп.

Также ученые проанализировали давно отмершую растительность, которая открылась после отступления ледникового покрова. Для этого они измеряли соотношение углерода-14. Его накопление прекращается после того, как растительность оказывается подо льдом и больше не поглощает углерод.

Объединив эти данные, исследователи смогли восстановить последовательность изменений ледника на протяжении тысячелетий.

Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование

Инфографика. Источник: Nicolás Young

Когда должно было начаться новое оледенение

Самые высокие температуры нынешнего межледникового периода, по оценкам исследователей, наблюдались примерно 11 000–10 000 лет назад. По крайней мере, это касается северных регионов, где на климат влияла высокая солнечная радиация из-за изменений орбиты Земли, известных как циклы Миланковича.

В последующие тысячелетия наблюдалась тенденция к похолоданию. Однако большой ледниковый щит продолжал сокращаться, поскольку его поверхность опустилась слишком низко для дальнейшего роста.

Примерно 3600 лет назад его размеры уменьшились до нынешних. На этом минимальном уровне он оставался примерно до 2000 лет назад.

Именно тогда началось расширение ледника, что могло означать начало следующего ледникового периода. Однако этот процесс, вероятно, прервало антропогенное потепление.

Как деятельность человека повлияла на ледники

По данным исследователей, ледниковый покров Барнса достиг исторического максимума примерно в 1960 году. После этого из-за антропогенного потепления его рост сменился сокращением.

Повышение летних температур нарушило баланс массы ледника: в теплые месяцы он начал терять больше льда, чем мог восстановить зимой. С тех пор сокращение ледникового покрова почти полностью объясняется именно повышением летних температур.

Подобные процессы происходят и с другими ледяными шапками в канадской Арктике и Северной Атлантике.

Исследователи связывают потепление с увеличением выбросов парниковых газов, начавшимся примерно в 1750 году. Тогда промышленная революция привела к значительному загрязнению атмосферы такими газами.

Этот период совпал с Малым ледниковым периодом – самым холодным этапом климата в новейшей истории. Самая холодная его фаза длилась с 1780 до 1880 года.

Изменение климата могло остановить следующий ледниковый период на Земле – исследование

Будет ли на Земле новый ледниковый период. Источник: Nicolás Young

Исчезнут ли ледники в будущем

Климатические модели предполагают, что при нынешних условиях бывший Лаврентийский ледниковый щит, современный ледниковый покров Барнса или их остатки могут исчезнуть навсегда.

По мнению исследователей, эти ледники могут стать последними остатками огромной ледяной структуры, которая когда-то покрывала значительную часть Северной Америки.

"Это будут последние настоящие остатки Лаврентийской долины, которые исчезнут навсегда", – подытожил Янг.

Он также подчеркнул, что явление, которое раньше было естественным и предсказуемым, теперь могло прекратиться из-за изменения климата.

OBOZ.UA писал о гигантском резервуаре воды, который обнаружили под поверхностью Земли.

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