Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могут уничтожить друг друга: ученые сказали, что будет, когда Солнце погаснет

Астрономы провели 672 компьютерные симуляции и выяснили, что после превращения Солнца в белого карлика орбиты планет-гигантов могут стать нестабильными. В самых экстремальных сценариях это приведет к столкновениям и разрушению всех четырех планет.

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Новое исследование опубликовали 21 сентября в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. О его результатах рассказало издание Live Science, журналисты которого побеседовали с авторами работы и другими специалистами по астрономии.

Когда погаснет Солнце

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце исчерпает запасы водорода в своем ядре и начнет превращаться в красного гиганта. В ходе этого процесса его размеры увеличатся примерно в 100 раз. Звезда может поглотить Меркурий, Венеру и, возможно, даже Землю.

После этой стадии Солнце сожмется до остаточного ядра, которое называют белым карликом. Ранее ученые считали, что четыре внешние планеты – Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – переживут эти изменения относительно спокойно.

Однако новая работа ставит под сомнение такой сценарий. Результаты моделирования показали, что потеря Солнцем массы может происходить не так равномерно, как предполагали ранее.

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Нестабильные орбиты

Предыдущее исследование 1998 года предполагало, что газ, который Солнце будет выбрасывать по мере старения, постепенно отдалит внешние планеты. В результате радиус орбиты каждой из них должен был увеличиться примерно вдвое. Считалось, что нарушить такую систему может только гравитационное воздействие звезды, которая случайно пролетит поблизости.

Однако новые наблюдения за другими звездами свидетельствуют, что они могут терять массу неравномерно – большими облаками газа. Такие выбросы напоминают корональные выбросы массы, но имеют значительно больший масштаб.

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"Они чем-то похожи на корональные выбросы массы, только намного больше", – объяснил профессор теоретической астрофизики Калифорнийского технологического института Джим Фуллер, один из соавторов исследования.

Моделирование планет

Чтобы проверить, как изменения Солнца повлияют на внешнюю часть Солнечной системы, исследователи во главе с Константином Батигиным, профессором планетологии Калифорнийского технологического института, создали компьютерные модели. Они рассмотрели три возможных сценария потери массы Солнцем.

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В первом случае звезда теряла массу равномерно, как предполагали предыдущие исследования. В двух других сценариях Солнце выбрасывало отдельные крупные порции вещества в течение всего периода превращения в красного гиганта или только на его завершающих этапах. Также ученые меняли массу каждого такого выброса.

Результаты оказались разными. Если Солнце теряло массу плавно, внешняя часть Солнечной системы сохраняла почти все свои характеристики на протяжении миллиардов лет.

Но при неравномерной потере массы ситуация кардинально менялась. Гравитационное воздействие Солнца на планеты нарушалось, из-за чего орбиты четырех гигантов становились нестабильными.

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Столкновения планет

В 672 компьютерных симуляциях исследователи увидели, что Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун могут меняться местами, переходить на вытянутые овальные орбиты и даже покидать Солнечную систему.

Самые драматичные результаты получили в сценариях с крупнейшими выбросами вещества. В 96% таких симуляций планеты в итоге уничтожали друг друга в результате столкновений.

Причем для этого не обязательно ждать сотни миллиардов лет. В самых экстремальных условиях нестабильность могла возникнуть еще на стадии красного гиганта. В других сценариях разрушительные процессы начинались менее чем через несколько сотен миллионов лет после того, как Солнце становилось белым карликом.

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Последствия исследования

Полученные результаты могут изменить представления астрономов о планетных системах вокруг белых карликов. Ранее считалось, что аналоги современной внешней части Солнечной системы могут долго существовать вокруг таких звезд.

Планетолог Натан Кейб из Университета Оклахомы, который не участвовал в исследовании, отметил, что новые результаты указывают на возможное преобладание планет с вытянутыми орбитами вокруг белых карликов.

Ученые также считают, что вокруг белых карликов потенциально могут существовать пригодные для жизни планеты. Однако новое исследование свидетельствует, что такие системы могут быть менее стабильными, чем считалось ранее.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что астрономы обнаружили самую старую из виденных галактик, но впоследствии она сдвинулась с места.