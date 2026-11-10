Какой была бы Земля, если бы жизни никогда не существовало: ученые ответили

Ученые из Вашингтонского университета провели масштабное исследование, чтобы выяснить, способна ли каменистая планета сохранять благоприятные условия для существования жидкой воды без участия биологических организмов. Для этого исследователи создали сложную компьютерную симуляцию, которая воспроизвела эволюционные изменения Земли с момента ее формирования до отдаленного будущего.

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Полученные результаты дают новое представление о климатической стабильности и ставят под сомнение некоторые ключевые аспекты классической гипотезы Геи. Это открытие не только углубляет понимание прошлого нашей планеты, но и помогает астрономам точнее интерпретировать данные, полученные в ходе поиска экзопланет во Вселенной, отмечает издание ScienceAlert.

Моделирование абиотического мира и оценка гипотезы Геи

В рамках научной работы группа под руководством астробиолога Саманты Гилберт-Янизек разработала виртуальную модель планеты, лишенной какой-либо биологической активности. Симуляция охватила 19 основных геофизических свойств, среди которых химический состав океанов, тепловой поток ядра и мантии, динамика атмосферы и постепенное увеличение солнечного излучения.

Ученые проследили развитие этой абиотической Земли в течение 5 миллиардов лет, чтобы проверить, сможет ли она самостоятельно регулировать свой климат. Исследование напрямую перекликается с гипотезой Геи, согласно которой именно живые организмы формируют и поддерживают глобальный планетарный гомеостаз.

Результаты моделирования показали, что даже без участия биосферы естественные физико-химические процессы способны обеспечить длительную стабильность среды. Основным механизмом терморегуляции оказался карбонатно-силикатный цикл, основанный на взаимодействии вулканической дегазации, выветривания горных пород и химического состава океанов. Эта небиологическая обратная связь успешно сдерживала уровень углекислого газа и удерживала температуру поверхности в допустимых пределах, несмотря на то, что яркость Солнца за это время выросла примерно на 30 процентов.

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Таким образом, пригодные для жизни условия могут сохраняться на планете и без прямого вмешательства биологических систем.

Ключевые отличия неживой Земли и значение для поиска экзопланет

Главным и самым заметным отличием гипотетической безжизненной Земли от нашего реального мира оказалось почти полное отсутствие свободного кислорода в атмосфере. Поскольку на планете не существовало фотосинтезирующих организмов, этот газ не накапливался в воздушной оболочке, хотя океаны и общий уровень воды оставались практически идентичными современным показателям.

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Впрочем, с точки зрения астрономии, где ключевым критерием пригодности для жизни считается возможность существования жидкой воды на поверхности, абиотическая Земля успешно сохраняла этот статус более 4,5 миллиарда лет. Это подтверждает возможность длительного благоприятного климата исключительно благодаря геологическим факторам.

Выводы, опубликованные в журнале "The Planetary Science Journal", имеют практическое значение для исследования далеких миров. Созданная компьютерная модель будет служить инструментом для сравнения атмосфер экзопланет и поможет ученым не путать безжизненные, но пригодные для жизни планеты с теми, где биологические процессы уже активны.

Хотя авторы работы отмечают определенные ограничения симуляции в отношении тектоники плит и химии атмосферы, их результаты убедительно доказывают: наличие жизни не является обязательной предпосылкой для сохранения стабильного климата на каменистой планете.

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