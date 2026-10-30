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Как появилась вода на Земле: ученые сделали открытие

Елена БылимЕлена Былим
Time to read2 мин
1,5 т.
Как появилась вода на Земле: ученые сделали открытие
Появление воды на нашей планете. Источник: unsplash.com/@jakevizek

Вода на Земле могла появиться не только благодаря кометам и метеоритам, которые приносили ее из отдаленных уголков Солнечной системы. Новое исследование показало, что важную роль в этом процессе могли сыграть химические реакции между горными породами и водородом, окружавшим молодую планету.

По оценкам ученых, благодаря такому механизму на Земле могло образоваться несколько сотен океанов воды. Открытие также помогает объяснить, почему вода может быть распространена на других каменистых планетах, в том числе за пределами Солнечной системы, отмечает издание Phys.org.

Как вода могла образоваться во время формирования Земли

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Geoscience. Работу возглавила аспирантка Сусмита Гарай вместе с профессором Закари Шарпом и ученым Питером Олсоном из Университета Нью-Мексико. Ранее одной из основных гипотез было то, что вода попала на Землю с ледяными частицами, кометами и метеоритами, прибывавшими из холодных областей ранней Солнечной системы. Однако новые результаты свидетельствуют, что планета могла самостоятельно производить воду благодаря взаимодействию собственных каменистых компонентов с водородной атмосферой.

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Механизм, рассмотренный исследователями, связан с аккрецией гальки – процессом постепенного накопления мелких каменистых частиц, из которых формировалась молодая Земля. По мере увеличения планеты вокруг нее образовывалась горячая атмосфера с высоким давлением и значительной концентрацией водорода. Каменистые частицы, падая сквозь нее, вступали в реакцию: оксид железа, содержавшийся в силикатных породах, взаимодействовал с водородом.

В результате образовывались металлическое железо и водяной пар, который впоследствии мог стать частью водных запасов планеты.

Как появилась вода на Земле: ученые сделали открытие

Капли металла, образовавшиеся в результате нагревания фосфорсодержащей породы в атмосфере водорода. Источник: Nature Geoscience (2026). DOI: 10.1038/s41561-026-02118-7

Что показали эксперименты и есть ли вода на других планетах

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели серию экспериментов с железосодержащими силикатными породами. Образцы нагревали при температуре от 1200 до 1400 градусов Цельсия в среде водорода, а для сравнения использовали гелий. Во время опытов с водородом почти 80% оксида железа превратилось в металлическое железо с одновременным образованием водяного пара. В среде гелия аналогичной реакции не произошло, что подтвердило важность водорода для этого процесса.

По словам профессора Закари Шарпа, исследователи не ожидали, что реакция будет происходить так быстро. В экспериментах образование воды фиксировали уже через несколько минут, а результаты позволили предположить, что во время формирования Земли таким способом могли возникнуть объемы воды, эквивалентные сотням современных океанов. В то же время ученые подчеркивают, что пока невозможно точно определить, какая часть всей земной воды имеет именно такое происхождение. Для этого нужны дополнительные исследования.

Открытие важно не только для понимания истории нашей планеты, но и для поиска воды за пределами Солнечной системы. Если подобные условия возникают при формировании других каменистых планет, реакции между породами и атмосферным водородом могут обеспечивать их водой без необходимости доставлять большие объемы льда из космоса. Это означает, что планеты, похожие по размерам на Землю, потенциально могут иметь собственные запасы воды, а значит, условия для возникновения жизни могут быть более распространенными, чем считалось раньше. Однако вопрос о том, как часто происходят такие процессы и действительно ли они способствуют появлению жизни, остается открытым.

OBOZ.UA писал о гигантском резервуаре воды, который нашли под поверхностью Земли.

 
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