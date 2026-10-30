Как появилась вода на Земле: ученые сделали открытие

Вода на Земле могла появиться не только благодаря кометам и метеоритам, которые приносили ее из отдаленных уголков Солнечной системы. Новое исследование показало, что важную роль в этом процессе могли сыграть химические реакции между горными породами и водородом, окружавшим молодую планету.

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По оценкам ученых, благодаря такому механизму на Земле могло образоваться несколько сотен океанов воды. Открытие также помогает объяснить, почему вода может быть распространена на других каменистых планетах, в том числе за пределами Солнечной системы, отмечает издание Phys.org.

Как вода могла образоваться во время формирования Земли

Результаты исследования опубликовали в научном журнале Nature Geoscience. Работу возглавила аспирантка Сусмита Гарай вместе с профессором Закари Шарпом и ученым Питером Олсоном из Университета Нью-Мексико. Ранее одной из основных гипотез было то, что вода попала на Землю с ледяными частицами, кометами и метеоритами, прибывавшими из холодных областей ранней Солнечной системы. Однако новые результаты свидетельствуют, что планета могла самостоятельно производить воду благодаря взаимодействию собственных каменистых компонентов с водородной атмосферой.

Механизм, рассмотренный исследователями, связан с аккрецией гальки – процессом постепенного накопления мелких каменистых частиц, из которых формировалась молодая Земля. По мере увеличения планеты вокруг нее образовывалась горячая атмосфера с высоким давлением и значительной концентрацией водорода. Каменистые частицы, падая сквозь нее, вступали в реакцию: оксид железа, содержавшийся в силикатных породах, взаимодействовал с водородом.

В результате образовывались металлическое железо и водяной пар, который впоследствии мог стать частью водных запасов планеты.

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Что показали эксперименты и есть ли вода на других планетах

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели серию экспериментов с железосодержащими силикатными породами. Образцы нагревали при температуре от 1200 до 1400 градусов Цельсия в среде водорода, а для сравнения использовали гелий. Во время опытов с водородом почти 80% оксида железа превратилось в металлическое железо с одновременным образованием водяного пара. В среде гелия аналогичной реакции не произошло, что подтвердило важность водорода для этого процесса.

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По словам профессора Закари Шарпа, исследователи не ожидали, что реакция будет происходить так быстро. В экспериментах образование воды фиксировали уже через несколько минут, а результаты позволили предположить, что во время формирования Земли таким способом могли возникнуть объемы воды, эквивалентные сотням современных океанов. В то же время ученые подчеркивают, что пока невозможно точно определить, какая часть всей земной воды имеет именно такое происхождение. Для этого нужны дополнительные исследования.

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Открытие важно не только для понимания истории нашей планеты, но и для поиска воды за пределами Солнечной системы. Если подобные условия возникают при формировании других каменистых планет, реакции между породами и атмосферным водородом могут обеспечивать их водой без необходимости доставлять большие объемы льда из космоса. Это означает, что планеты, похожие по размерам на Землю, потенциально могут иметь собственные запасы воды, а значит, условия для возникновения жизни могут быть более распространенными, чем считалось раньше. Однако вопрос о том, как часто происходят такие процессы и действительно ли они способствуют появлению жизни, остается открытым.

OBOZ.UA писал о гигантском резервуаре воды, который нашли под поверхностью Земли.